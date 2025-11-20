馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」

【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓貓畀我沖涼，貓貓性格完全不一樣，不過一樣好可愛。」見藍藍全程非常淡定乖巧，但豆豆則驚到張牙舞爪，不停出爪抓實馬貫東，整隻貓彈上他的身上，陳煒大感不好意思，留言：「實在辛苦晒啦，醫藥費我出。」

馬貫東即安慰對方：「你已經請咗我哋食炸雞啦，加上我哋完全冇受傷，下次豆豆過嚟唔會再係咁㗎啦。」其後馬貫東再上載片段為豆豆平反，並大讚：「豆豆係一粒聰明豆，當你了解唔同唔同品種嘅貓有唔同嘅性格，就會識得同佢相處，佢都唔係成個過程都咁百厭㗎，佢都有好乖嘅時候。」陳煒都幫口說：「都唔算好曳啫！」馬貫東也認同：「我冇話過佢曳呀，話活潑可愛咋嘛！」

