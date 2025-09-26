馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界

馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。

馬賽於社交平台分享多張參觀內地兩大企業騰訊和比亞迪嘅相片，寫道：「感謝好友胡總安排❤️作為深圳長大的小朋友，這場遊學顯得更加有意義。學習了 吃了 喝了 完美了 ♥還回憶起了童年記憶中的騰訊和比亞迪，創業的路上要更加努力哦！」 據悉，馬賽今次係隨一班就讀由香港大學經濟及工商管理學院（HKU Business School）與北京大學光華管理學院（Guanghua School of Management）聯合創辦嘅兼讀制（part-time）高級管理人員工商管理學碩士（EMBA）課程同學一齊參觀交流，該課程費用逾百萬，入讀資格必須擁有最少8年管理工作經驗。從照片中看到，馬賽一身貴婦造型，又用上價值約9萬嘅名牌手袋，極為搶鏡。

馬賽過往拍片時不時拿昔日「女演員」身份自嘲，曾指「演員就業很困難」，直至創業後努力推廣，凡事親力親為，曾以「從影視鏡頭到線下擺攤，我的人生劇本重啟」為題拍片分享從深圳到香港拉着200斤（內地市斤等於約120公斤）貨物去會展開檔嘅過程，表示帶貨嘅最高境界就係「自己送貨，自己擺攤」。

