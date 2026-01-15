渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
馬蹄糕食譜│黃金馬蹄糕成功關鍵！原來要先將部份粉漿煮熟？
清甜的馬蹄糕快手易做，是不錯的農曆新年糕品入門，即睇Yahoo Food食譜：
清甜的馬蹄糕快手易做，是不錯的農曆新年糕品入門。馬蹄糕大致有兩種處理方法，一種是把馬蹄粉漿煮熟再入模蒸，食起來會比較煙韌。但這種做法很講究火路同速度，對新手有難度。而另一種生熟粉漿就是今次這做法，將部份粉漿先煮熟再加其餘粉漿入模蒸至熟，好處是可以入任何形狀的模具，而且成功機會大，有即睇如何製作黃金馬蹄糕：
黃金馬蹄糕（2底或8小杯份量）
烹煮時間：30分鐘
材料
馬蹄粉125克
水（開馬蹄粉）375毫升
水（開糖水）375毫升
紅糖90克
馬蹄4-5粒
油（掃模底）半茶匙
做法
1. 一份水加紅糖開細火煮溶。一份水加馬蹄粉浸10分鐘，撈走浮起的雜質。馬蹄削皮，2/3切幼條、1/3切幼粒。把馬蹄粉漿取100亳升。已煮溶的紅糖水開中小火，煮有細泡泡在滾，邊攪拌邊倒入100毫升粉漿，拌至成半透明色熄火。
2. 加入餘下的粉漿拌勻，加入馬蹄碎。這時粉漿是變回白色的生熟粉漿。
3. 模底和邊掃少許油，倒入粉漿，隔水大火蒸12分鐘。熄火後15分鐘才取出糕。要充分放涼至沒水氣才蓋上盒蓋。
