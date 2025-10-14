馬達加斯加「Z世代」革命軍方倒戈 總統據報逃離當地 稱生命受威脅｜Yahoo

馬達加斯加總統拉喬利納 (AP Foto/Alexander Joe, archivo)

【Yahoo 新聞報道】非洲島國馬達加斯加上月25日起爆發反政府示威，軍方精銳部隊日前宣布倒戈示威者陣營，局勢急轉直下，總統安德里·拉喬利納（Andry Rajoelina）據報已搭乘法國軍機離開當地。拉喬利納周一（13日）發表電視講話，指自己生命受威脅，需要找安全地方暫避，現時已經離國，但未透露身處地點，亦未有表示會否辭職。

拉喬利納原定周一晚 7 時向國民發表講話，其後有報道指，擁有法國國籍的拉喬利納與法國總統馬克龍達成協議，已乘法國軍機離開首都安塔那那利佛，可能會前往杜拜。惟法國官方指，不會以任何形式介入馬達加斯加危機。

拉喬利納在深夜以 Facebook 直播發表回應，表示自己生命受到威脅，「多次有人企圖暗殺我」，又批評有人試圖發動政變，他需要找安全地方暫避，已暫時撤離當地，但否認逃亡說法。

51歲的拉喬利納曾在 2009 年至 2014 年任總統，後於 2023 年再次出任總統。在他首次任期時支持他的軍方精銳部隊Capsat，日前表明倒戈支持由自稱「Gen Z 」青年為首的示威者陣營，拉喬利納在國內形勢漸被孤立。

馬達加斯加示威浪潮已持續數星期，最初因不滿當地長期頻繁停電和缺水，要求政府問責，其後演變成大型反政府運動。首都安塔那那利佛市政廳前廣場聚集數以千計示威群眾，揮舞旗幟高呼口號，有人把旗幟掛在軍車上，抗議貪腐與貧困，要求總統下台，領導示威的陣營早前亦拒絕與總統對話。

衝突初期至少22人死

憲兵部隊被指控在近兩星期的示威活動中使用強硬手段，其後部隊亦承認，其應對措施存在「過失與過當」。軍方精銳部隊Capsat有士兵在社交媒體發布影片，呼籲「讓我們齊心，軍隊、憲兵與警察，拒絕受聘去射擊我們的朋友、兄弟姊妹」、「不要服從上級的命令，把武器對準那些命令你向同袍開火的人，因為如果我們死了，他們不會照顧我們的家人。」

聯合國表示，衝突初期安全部隊與犯罪團伙、搶劫者引發的暴力已造成至少 22 人喪生；拉喬利納則反駁此數字，稱「已確認 12 名死亡，且全部為搶劫者與破壞者」。

