馬達加斯加爆「Z世代」革命 安全部隊被指實彈對付示威者 總統宣布解散政府｜Yahoo

示威者在塔那那利佛舉行的示威中豎起燃燒的路障，安全部隊使用催淚彈驅散人群。. (Photo by RIJASOLO / AFP) (Photo by RIJASOLO/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】由印尼、尼泊爾等地爆發的「Z世代」革命近日席捲馬達加斯加，出現連日由年輕人主導的示威，至少造成 22 人死亡、逾百人受傷。大批示威者不滿當地長期頻繁停電和缺水，要求政府問責，總統拉喬利納（Andry Rajoelina）周一（29 日）宣布解散政府。

示威自上周四由首都塔那那利佛爆發，之後蔓延至全國 8 個城市。數以千計「Z世代」年輕人走上街頭，高喊「我們要生活，不是苟且生存」（We want to live, not survive）。

聯合國批安全部隊用實彈 22人死

當地自周末起實施黃昏至黎明宵禁，警方發射橡膠子彈和催淚彈驅散人群。聯合國人權事務高級專員Volker Türk批評，安全部隊使用不必要武力，包括毆打、拘捕及實彈射擊，已造成至少 22 人死亡、逾 100 人受傷。

馬達加斯加外交部否認聯合國的統計，稱數據源自謠言或錯誤資訊。不過聯合國表示，死者不僅包括被安全部隊打死的示威者和途人，還有因後續暴力和搶掠事件遇害的人。

總統拉喬利納在國家電視台發表講話時承認，「政府成員未能完成任務，向民眾致歉」，並表示已「解除總理及政府職務」，將在 3 天內接收新總理人選的申請，組建新內閣。現任部長將暫代職務直至新政府成立。

拉喬利納又表示理解民眾因電力和供水問題而感到憤怒和悲傷，並希望與年輕人對話。在過去一周，示威者除要求總統下台外，亦有人襲擊至少兩名議員的住所，但「Z 世代」運動稱有人收錢蓄意破壞以抹黑示威。

當地自 1960 年獨立以來多次爆發政局動盪，包括 2009 年大規模示威迫使時任總統拉瓦盧馬納納（Marc Ravalomanana）下台，拉喬利納亦因此上台。今次示威被視為他自 2023 年第三次當選以來最大挑戰。

來源：BBC