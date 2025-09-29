馬達加斯加示威至少22人喪命 總統決定解散政府

（法新社安塔那那利佛29日電） 馬達加斯加發生多起致命性示威，抗議反覆停水停電過後，總統拉喬利納今天宣布解散政府。根據聯合國的數據，近日的抗議活動已造成至少22人喪命、逾100人受傷

拉喬利納（Andry Rajoelina）在全國電視演說表示，「我已決定解除總理及政府的職務。在新政府成立之前，現任官員將擔任臨時部長。」

拉喬利納也說：「若政府成員未執行他們被賦予的任務，我們承認並致歉」。

聯合國人權事務高級專員指出，死傷者包括遭安全部隊擊斃的抗議民眾與路人；也有人在接著發生的大規模暴力與搶劫事件中，被抗議無關的人或幫派殺害。