馬達加斯加總統宣布解散國民議會

（法新社安塔那那利佛14日電） 馬達加斯加總統拉喬利納今天宣布解散國民議會，欲先發制人阻止一項可能迫使他下台的表決。這個印度洋國家的政治危機不斷惡化，反對陣營因而主導這項表決。

總統府在臉書發布聲明指出：「本命令於廣播及／或電視播出時即刻生效。」