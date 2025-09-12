馬雲支持的公司發佈可烹飪蝦的仿人機器人

在本月的兩個主要科技活動中，得到馬雲支持的螞蟻集團正式推出了其首款人形機器人 R1。這款機器人在柏林的 IFA 2025 展會上於 9 月 6 日首次亮相，在模擬廚房中示範了煮蝦的技能。幾天後，該機器人又在上海的 Inclusion Conference 展示，展出了一個模型，而另一個則為訪客演示了廚房技能。這款機器人由螞蟻集團旗下的螞蟻靈波科技（Ant Lingbo Technology）開發，也稱為 Robbyant。螞蟻集團表示，R1 能夠處理簡單的烹飪任務，擔任導遊，甚至提供基本的醫療諮詢。這些展示是螞蟻集團希望證明其人工智能專業知識能夠超越數位服務，進入實際機器領域的一部分。

這款第一代 R1 機器人重約 243 磅（約 110 公斤），身高在 5.2 英尺到 5.7 英尺（約 1.6 米到 1.75 米）之間，移動速度低於 4.9 英尺（約 1.5 米）每秒，具有 34 個自由度。根據螞蟻集團的說法，該機器人可以擔任廚師、導遊或執行遙控任務。在上海活動上，工作人員確認 R1 已經進入批量生產，並已經交付給早期客戶，如上海歷史博物館。需要注意的是，這款機器人並不作為獨立產品出售，而是被捆綁進商業和機構的更廣泛“場景解決方案”中。目前，第二代模型也已經在開發中。

螞蟻靈波科技成立於 2024 年底，並於 2025 年 3 月在浦東區正式啟動，出席活動的有高層官員和螞蟻集團執行官。隨後在 8 月份於杭州設立了第二個基地。Robbyant 首席執行官朱星表示：「我們是這個領域的新來者，專注於智能的開發。」他補充道，螞蟻集團持續投資於生活服務領域，包括公共福利、醫療衛生和金融。Robbyant 期望利用具身智能，將螞蟻在數位世界中提供的服務更有效地延伸到實體世界。該公司今年正在選定的應用領域進行產品測試，包括社區中心和餐廳。此次 Inclusion Conference 還吸引了來自清華大學、上海人工智能實驗室及諸如 Galaxea、Galbot 和 Linkerbot 等機器人初創公司的研究人員參加。

螞蟻集團進軍人形機器人領域的同時，競爭也愈演愈烈。像 Unitree Robotics 和 Tesla 等公司正在開發類似技術，旨在將人工智能的進步與機器人技術相結合。根據《南華早報》的報導，Unitree 的創始人王興興在會議開幕式上表示：「機器人身體的硬件已經足夠。」他指出，「真正的瓶頸在於具身智能模型，其能力仍遠遠不夠。我們正處於一個爆發性增長的前夕，人工智能可以真正投入使用。」螞蟻集團也在開發其專有的 Bailing 大型語言模型，旨在有效地在國內 GPU 上進行訓練。這項軟件努力，加上 R1，反映出該公司希望將先進的人工智能與實際應用相結合的目標。儘管該公司尚未公布 R1 的上市日期或價格，但其在高端活動中的亮相顯示了螞蟻集團在具身人工智能方面的競爭意圖。當前，該機器人在受控演示之外的實際用處仍需進一步測試。

