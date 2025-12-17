馬鞍山健身中心男廁裝閉路鏡頭 私隱署完成調查發勸喻信

【on.cc東網專訊】早前一間連鎖健身中心位於馬鞍山恆安站附近的新分店男洗手間，被發現安裝閉路電視鏡頭，引起消費者擔憂。私隱專員公署今日(17日)公布已完成相關調查，並向該中心發出勸喻信。署方引述中心回應表示，事件疑因工程承辦商誤將男廁木門裝錯位置而引起，而當時鏡頭未有啟動錄影及錄音功能，亦已於收到投訴後翌日被移除。事後，健身中心亦已在男廁裝上木門，確保閉路電視鏡頭不會指拍到男廁的內部空間。

私隱署早前接獲該中心會員投訴，指7月16日發現該馬鞍山分店男洗手間附近安裝了一個閉路電視鏡頭，擔心如廁時會被拍到。署方翌日展開調查，發現有關的男洗手間區域有一條公共通道，通往3個男廁。而相關的鏡頭則安裝在男廁通道入口的天花位置，面向着事發時未有安裝木門的男廁。

廣告 廣告

署方引述中心回應，表示該分店開業前約一周，工程承辦商將原定安裝在男廁門口的木門，錯誤安裝在公共通道入口，導致男廁沒有裝上木門。若啟動錄影功能，可攝錄到男廁內如廁空間的影像。中心又指，當時鏡頭處於安裝及系統測試階段，未有啟動錄影及錄音功能或者收集任何影像，已於7月17日移除鏡頭，並在男廁門口掛上黑布簾遮擋，作為過渡性安排。

私隱專員認為，若非接獲會員投訴，相信鏡頭很可能會啟用，而收集到會員於男廁內活動的影像，故仍決定發出勸喻信，提醒中心安裝鏡頭時須注意《私隱條例》相關規定。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】