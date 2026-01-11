馬鞍山唯一戲院僅售當日票 居民憂成結業潮最新一例

螢幕擷取畫面 2026 01 11 205251

本港近年出現戲院結業潮，馬鞍山居民今日（11日）發現區內唯一戲院──新港城中心的英皇戲院未有預售明日(12日)起的場次戲票，僅售當日即場票；憂慮戲院或將結業，或被接手經營。

有馬鞍山居民發現，英皇戲院馬鞍山新港城中心分店今日櫃台及自助售票機，只售今日場次，未有預售明日及之後的場，官方網站亦只售今日即日戲票，其他日子則無法選擇馬鞍山新港城中心分店的場之。英皇戲院馬鞍山分店的員工向傳媒指，暫時未有明日的「排片」，即尚未公布放映時間、場次與影廳安排；至於商場管理方面的職員則表示不清楚戲院的營運情況，未能提供進一步資料。

