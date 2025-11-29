馬鞍山單車男失平衡飛墮山坡 當場昏迷送院救治

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜梁君彥拒立法會緊急休會辯論 狄志遠去信特首促召開會議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。Yahoo新聞 ・ 10 分鐘前
MAMA 2025 完整得獎名單｜主持朴寶劍登場默哀 Rosé《APT》奪「SONG OF THE YEAR」
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
電池問題或致純電模式失效 比亞迪召回近8.9萬輛車
【on.cc東網專訊】內媒周六（29日）報道，內地電動車龍頭企業比亞迪近日向國家市場監督管理總局備案召回計劃，涉及兩款批次共88,981輛秦PLUSDM-i車型，召回原因為動力電池包一致性問題，可能導致純電模式失效，存在安全隱患。on.cc 東網 ・ 2 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
大師冇點你│廸生劇本全中 下一步點行？（李聲揚）
今次真係可以講大師冇點你。舊年夏天，我寫廸生創建（0113.HK）殘到極、淨現金多到離譜、一定有運行，大家覺得我痴線，點知一步一步全中：先係6月低位我買，話搏私有化，結果今年真係嚟，股價即刻飛天；飛完我又話小心撻Q，叫大家表決前走，果然撻Q，避過急跌三成；跌完我又話唔使怕，再撈返，話好大機會補派特別息，而家全部又中晒！Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜政府官員今早在政總默哀 今日起3日18區設弔唁處政府建築物下半旗
大埔宏福苑五級火造成多人死亡，政府總部今早舉行悼念儀式。 今早8時，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部東翼前地默哀3分鐘，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。 來港協助開展救災工作的港澳辦副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融也有出席參與默哀。其後，李家超、徐啟方、周霽am730 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 22 小時前
女足歐國聯決賽 德國遭西班牙悶和
【Now Sports】周五在凱沙羅頓上演的女足歐洲國家聯賽決賽首回合，德國雖然佔得上風，卻未能找到射門鞋，結果與西班牙悶和收場。德國在這場比賽雖然在控球時間方面不及擅於此道的對手，但攻勢甚為直接，面對令人意外地屯重兵求守的西班牙，埋門次數遠多於對手。若不是卡達蓮娜連番救球，包括用腳擋出芭蘭治的埋門，西班牙未必可保全身而退。兩軍在下半場都有入球機會，不過西班牙的艾絲達與德國的布爾俱埋門中柱。在比賽中連番埋門不入的布爾賽後說：「我們踢得勇敢，為未能入波感到苦澀。如今有一場（次回合）典型決賽，我們無比期待。」次回合於下周二在馬德里上演。now.com 體育 ・ 2 小時前
宏福苑大火｜政府擬棄竹棚轉金屬架 林超英：「圍網、發泡膠先係禍首」 ｜多個屋苑急拆棚網｜工程師料樓宇結構未嚴重受損
大埔宏福苑周三（26日）爆發五級大火轟動社會，政府昨晚（27日）表示，日後地盤將全面棄用竹棚，改採金屬棚架。前天文台台長林超英其後在社交平台發文，直指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，質疑「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」又反問：「為乜保護棚架工人嘅『圍網』，會變成毀人家園嘅兇手？」閱讀更多：傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點「屋宇更新」保業界長 惹民怨？他追溯至2009年推出、為工程界保就業的「屋宇更新大行動」，指「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除要付出金錢，居民長期在「不人道的全面圍封」下生活，無人理會；如今更要承受火災的死亡威脅，監管必須檢討。資料顯示，宏福苑早在2016年接獲政府發出強制驗樓通知，至去年1月才通過涉資3.3億元的大型維修工程，同年7月正式動工，工程包括外牆打鑿、管道更換、石屎修葺及窗眉重建等；外牆棚架自去年8月起陸續搭建，事發時屋苑8幢大廈正同步施工。多個屋苑急拆棚網 網民斥：「肯定有問題」是次工程涉及外牆棚架及棚網的阻燃性成為今次關注焦點。有網民指多個正進行大維修的28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。BossMind ・ 17 小時前
英超話題 ｜榜首大戰前傳 懷斯由被趕落「車」 變阿仙奴核心
英超本周焦點賽事，必然是榜首的阿仙奴作客排名第二的車路士，既是榜首大戰，亦是倫敦打吡，勢必引起無數球迷的注意。阿仙奴的鐵血中場懷斯其實是車路士青訓出品，只可惜「這舊飯」在14歲便被藍軍放棄。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 2 天前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜網傳關愛隊要求義工離開及報警 麥美娟澄清無人報警希望社會認清事實
大埔宏福苑五級火後，政府開放9個臨時庇護中心讓災民暫住。網傳有關愛隊到場後要求義工離開並報警。民政及青年事務局局長麥美娟澄清警方無接獲相關報案，希望社會認清事實。 麥美娟強調政府要確保臨時庇護中心的秩序，保護災民的安全及私隱。她希望社會認清事實，大家團結一致，不分彼此，為受影響居民提供適切服務。 麥美娟呼籲am730 ・ 2 小時前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前