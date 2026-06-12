【動物專訊】馬鞍山頌安邨旁的西沙路花園發生懷疑連環棄貓案，「檸浪同行．石門貓舍」義工昨晚收到求助，指在該大面積花園草叢中，發現一隻金影貓貓，附近長凳位置更發現大量貓毛疑被強行扯脫，由於花園面積太大，義工嘗試救援未果。該處更是自去年7月至今，第3次出現金影貓貓被遺棄，去年7月颱風韋帕吹襲期間，一隻金影貓貓被遺棄該處，幸獲義工救起。而上周一隻盆骨受傷的金影貓貓則於花園入口附近的大廈發現，現交由愛協醫治。

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義工Jackal表示，昨晚收到求助，指馬鞍山西沙路花園再發生貓貓遺棄事，金影貓貓躲在草叢之中，該處佔地萬呎，種滿近半個人高的小樹，茂密程度令人無法輕易進入，嘗試救援並不成功。更讓義工擔心，是他於附近長凳位置發現大量強行撕扯的毛髮，顏色與個案貓貓一致，不排除貓貓受虐及受傷之可能性，狀況十分急切。他希望其他義工和街坊可幫忙搜救，希望趁天氣變壞前，盡快將貓救起。

該處已不只一次有金影貓貓被遺棄。上周一隻盆骨受傷金影貓貓被人於花園附近的屋苑外被人發現，現時由愛協接收治理。

去年7月颱風韋帕吹襲香港，一隻金影貓貓也被人發現遭遺棄於花園中，「檸浪同行．石門貓舍」、「小玉谷」、多名沙田區動物義工，加上數十名熱心人士合力，花了數小時終成功趕及在八號風球前將貓貓平安救起。

如可幫忙搜救今次被遺棄的金影貓貓，請與檸浪同行．石門貓舍聯絡（ https://www.facebook.com/share/195Tyv1TfZ/ ）。

一隻金影貓貓昨晚被人發現遭遺棄於馬鞍山西沙路花園。

（另開新視窗）

義工嘗試救援但不成功。

（另開新視窗）

現場還留下貓毛，懷疑貓貓曾被人拔毛虐待。

（另開新視窗）

上星期該處也有金影貓貓被遺棄，盆骨受傷。

（另開新視窗）

上星期該處也有金影貓貓被遺棄，盆骨受傷。

（另開新視窗）

去年7月颱風襲港時，該處也有金影貓貓被遺棄，幸獲義工及時救起。

（另開新視窗）

The post 馬鞍山大面積花園發現被遺棄貓貓 去年至今第三次同一品種貓被棄 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.