候車室設有冷氣、座椅，更有飲品自動販賣機及手機充電設施等。

夏日炎炎在一些設於建築物地庫公共交通總站候車倍感局促，馬鞍山市中心公共交通總站去年增設具空調設備的候車室。運輸署透露，該總站正進行第二期改善工程，包括加建額外兩個巴士乘客候車室，同樣配備冷氣、座椅等，總站內的士站也會進行翻新，整項工程料2026年完成。

有關候車室不但設冷氣和座椅，方便等車期間「避暑」外，候車室更貼心是有飲品自動販賣機，以及手機充電設施；此外亦有巴士實時到站時間顯示屏及乘客資訊顯示板，方便乘客出行。市民對設施反應正面，乘客蘇先生表示，候車時較舒服，沒那麼悶熱。乘客劉女士則說，候車室可讓市民稍作休息，特別對長者甚為重要。

巴士停車灣改成鋸齒式可分隔人車

為提升安全，馬鞍山市中心公共交通總站的巴士停車灣改成鋸齒式，善用空間之餘，更可分隔人車，減少乘客橫過行車道。運輸署首席運輸主任嚴啟龍透露，馬鞍山市中心公共交通總站正進行第二期改善工程外，運輸署亦已連同相關部門，在全港18區每區揀選一個公共運輸交匯處作為提升工程的試點，加強其燈光照明、改善通風系統、翻新牆身等。當中荃灣灣景花園巴士總站的通風系統更換工程已今年首季完成。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/馬鞍山市中心巴士總站設候車室-有冷氣還有貼心設施/596775?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral