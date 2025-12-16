馬鞍山廣場超市廚房起火濃煙滾滾 50人疏散

靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。更多消息：入伙前必讀｜六大範疇逐點檢查 滲水、空心磚、門窗膠邊、水電、泥水油漆到傢俬清單一覽深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」該招租帖文及網上資料顯示，該單位為實用面積388呎1房間隔，客廳與睡房都分別建造了閣樓，每個閣樓都有一張床，樓梯亦有儲物功能，其中睡房下方位置亦設有子母床，即全屋共有4張床位，叫租2.2萬元，而朗賢峯同類型單位租金最平為19,500元。由於兩個閣樓均採用了密集的銀色圓柱形金屬欄杆作為圍欄，由下而上望去，與監獄的鐵柵極為相似，引起網民熱議，直指設計像「監倉」。有網民留言調侃，「會唔會提供埋金屬碟同每日一隻橙？」有網民留言問，「Frd（朋友）到點先可以一齊入冊？」亦有網民指即使是1.2萬元亦不會租，因為單位被閣樓遮擋了自然光，更指2.2萬元的租金已可在上環租到海景舊樓。此外，有網民質疑閣樓屬於僭建，有機會違反建築物條例。根據屋宇署網站，

28Hse.com ・ 1 小時前