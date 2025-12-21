馬鞍山滑翔傘撞入叢林 陸空展開搜救

【on.cc東網專訊】馬鞍山發生滑翔傘意外。今晨(21日)11時27分，馬鞍山麥理浩徑第4段近大金鐘，有行山人發現一個滑翔傘失事，撞入叢林，遂報案求助。救援人員趕往現場，同時通知政府飛行服務隊直升機到場協助。

馬鞍山大金鐘對開的昂平高原，為本港最佳玩滑翔傘的熱點之一，駕滑翔傘藉着助跑乘風衝上千呎高空，除可感受屬於鳥兒專有的自由翱翔，亦可俯瞰最優美的西貢海景，遠眺萬宜水庫、滘西洲及白沙灣等地。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】