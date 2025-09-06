馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。

周一鳴今早見記者時，被問派出多少人手到柬埔寨參與行動、案件是否反映警隊內部防騙意識不足。他表示，警方早前一行四人前往柬埔寨，到當地了解情況。他說不會用「營救」來形容今次行動，又感謝柬埔寨當局、外交部駐港特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館，以及入境處的協助。

他說，案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，目前仍在調查，正在了解當時細節，暫未能透露詳情。他又證實有關人員周四返港，並已遞交辭職信。