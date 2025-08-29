馬鞍山男警柬埔寨致電回港求救｜特朗普次子來港看好比特幣｜陳伶俐再婚後豪宅曝光｜8 月 29 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 8 月 29 日，星期五。受熱帶低氣壓及偏東氣流影響，本港今晚及明日大致多雲，有驟雨及雷暴，氣溫介乎 28 至 32 度，部分時間有陽光但炎熱，戶外活動要留意強烈紫外線，明日指數高達 9。展望下週中期，天氣將漸轉酷熱。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】消息指，一名駐守馬鞍山警署的關姓男警近日失蹤，最後紀錄為 8 月 22 日經關口進入深圳。直至本週三（27 日），他從柬埔寨致電馬鞍山警署求救，並報上姓名及警員編號。案件已交由沙田警區重案組第一隊接手調查，警方正回應相關查詢。

【Yahoo 新聞】九龍灣宏基街 1 月曾發生致命交通意外，27 歲電單車司機懷疑被追截時遭一名休班海關員在馬路中心攔截，結果失控撞壆身亡。涉事海關人員當時被捕，惟警方今日表示，律政司已決定不作刑事檢控，涉事男子無條件釋放。案件報告已提交死因裁判法庭，由法庭裁定是否展開研訊。

網上車CAM片段顯示，電單車在宏照道高速行駛，後方有交通警從後追截，到中央郵件中心對開時，一名男子上前企圖前攔截電單車。（片段截圖）

【Yahoo 新聞】嶺南大學學生會指被校方全面封殺，不僅校內禁辦活動，校外迎新營亦受阻。學生會透露，先後預訂兩個營地並繳交按金，但對方最後均以「黑雨」水浸或檔期不合為由取消。學生會質疑校方有否介入，事件導致約 120 名新生迎新營告吹。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】美國前總統特朗普次子 Eric Trump 現身香港「亞洲比特幣大會」，表示特朗普家族支持加密貨幣社群，並預期比特幣最終價格將升至 100 萬美元（約 781 萬港元）。比特幣近期走勢波動，曾在 8 月創下歷史新高 124,480.82 美元，惟現時回落至約 109,762 美元。

特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元

【am730】政府統計處公布第二季數據，全港家庭住戶每月入息中位數升至 3 萬元，按年升約 1%。其中從事經濟活動的家庭入息中位數為 4 萬元；四人家庭月入中位數達 50,500 元。至於就業人士月入中位數為 2 萬元，男性平均 2.5 萬元，高於女性的 1.75 萬元。

【Yahoo 財經】英偉達最新季度業績顯示，數據中心收入達 410 億美元（約 3,197 億港元），來自大型雲端供應商的訂單佔一半。不過，股價仍下跌，市場憂慮若科網巨頭放慢 AI 投資，或衝擊英偉達未來增長。分析師普遍認為短期風險有限，但長遠仍需關注資金投放節奏。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】前港姐陳伶俐婚後與新加坡富豪劉頌銘入住山頂過億獨立屋，近日在社交平台分享居家照。豪宅面積約 3,000 呎，裝潢以宮廷風為主，設大理石地板、水晶吊燈，並有逾千呎花園，可舉辦泳池派對，氣派非凡。

陳伶俐

【Yahoo 娛樂圈】TVB 新劇《玫瑰戰爭》開鏡當日，主持人替陳自瑤與楊茜堯慶生。二人互相送祝福時，一度出現「老公錫晒」與「囡囡錫晒」的尷尬對答，場面輕鬆，旁邊的馬國明與陳豪忍不住偷笑，成為娛樂花絮。

【Yahoo 娛樂圈】女團 COLLAR 在亞博舉行演唱會，七位成員以勁歌熱舞炒熱全場氣氛。Candy solo 演出獲讚歌藝進步，而隊長 Gao 壓軸獻唱《Good-bye days》，以溫柔聲線感動觀眾，令演唱會在熱烈與感性之間畫下句號。