馬鞍山男警赴內地後一度失蹤 身在柬埔寨致電回港求救 港府：積極跟進事件｜Yahoo

【20:50 新增政府發言人回覆】

港府發言人回覆《Yahoo新聞》表示，香港警方確認一名身處柬埔寨的相關人員身份，並已與他取得聯絡，正準備派員前往當地提供協助及進一步了解事件。

入境處表示，在接獲有關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署，以及中國駐柬埔寨王國大使館了解情況，並按當事人家屬的意願提供適切意見和可行的支援。入境處強調，會繼續與特派員公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件，並按家屬的需要提供協助。

【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》獲悉，一名男警近期失蹤，現正身在柬埔寨。他在當地致電回港，向駐守警署求助。《Yahoo 新聞》已經向警方查詢，正待回覆。

消息指，涉事男警姓關，駐守馬鞍山警署報案室。根據紀錄，關在 8 月 22 日經關口進入深圳後再無返港。據悉，周三（27 日）該男警致電馬鞍山警署求救，並說出自己的名字及警員編號。案件已交由沙田警區重案組第一隊跟進。