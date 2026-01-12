馬鞍山英皇戲院即日起結束營業｜Yahoo

圖：英皇戲院 Instagram

【Yahoo 新聞報道】英皇戲院今日（12 日）正式公布，位於馬鞍山新港城中心的英皇戲院在今日起結束營業。由該院發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他 8 間英皇戲院使用。

昨日已經有居民發現，馬鞍山英皇戲院未有預售周一（12 日）起的場次戲票，僅售當日即場票，憂慮戲院將結業。昨日亦有馬鞍山分店的員工向傳媒指，暫時未有周一的「排片」，即尚未公布放映時間、場次與影廳安排。