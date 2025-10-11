馬鞍山都市農場開幕 可供應約10公斤有機水耕蔬果

【Now新聞台】馬鞍山西沙路花園的都市農場開幕。

都市農場設有無菌種植室，種植超過十種蔬果，每日可提供約10公斤有機水耕蔬果給市民購買。農場負責人指，每月會舉行培訓，教育公眾水耕知識。

環境及生態局常任秘書長楊碧筠致辭時指，發展都市農場能融合農業及城市化發展，未來增設更多都市農場。

環境及生態局常任秘書長楊碧筠：「西沙路花園不會是唯一的都市農場，在未來數年相繼落成的天水圍公眾街市及古洞北新發展區街市，亦會在天台設置都市農場，屆時在天台的收成可直送至街市的蔬果檔，現耕現賣。日後在新發展區的規劃階段，政府希望加入更多都市農業元素，積極推廣這種適合城市人的耕作模式。」

#要聞