馬鞍山錦豐苑一單位起火 約200人自行疏散

【Now Sports】由於沙比阿朗素在皇家馬德里的帥位岌岌可危，巴西足總也立即有所動作，準備提供一份直至2030年的長約給國家隊主帥安察洛堤。皇家馬德里有可能因為近期戰績差炒掉沙比阿朗素，而傳出的接替者當然不少，包括剛剛在5月與球會分道揚鑣、轉教巴西國家隊的安察洛堤（Carlo Ancelotti）。雖然肥安吃回頭草的機會不算高，但《阿斯報》透露，巴西足總為穩陣起見，已經準備了一份4年新合約，希望可以「綁實」這位意大利籍教頭。安察洛堤已兩次執教皇馬，共贏過15座錦標，包括3座歐聯獎盃。上季因為「銀河艦隊」四大皆空，皇馬決定解僱這名教頭，而他轉教巴西後，也確保了球隊殺入世界盃決賽周，目前連同友誼賽已帶領森巴兵團打了8場比賽，成績是4勝2和2負。

now.com 體育 ・ 20 小時前