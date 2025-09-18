馬鞍山錦駿苑食有瀝青 水務署指是檢查水管時揚起了沉積物

【Now新聞台】馬鞍山錦駿苑食水出現黑色沉積物，水務署解釋是檢查水管時揚起了沉積物，瀝青微粒進入了供水系統。

水務署稱，本星期初接獲錦駿苑管理處稱其中三座食水出現少量黑色微粒，署方化驗後確定為瀝青，水質符合標準，認為微粒是上周五檢查水管時，加大水壓揚起了配水庫內少量沉積物，瀝青微粒進入受影響樓宇內部供水系統；署方已提升樓宇供水管濾網過濾能力，亦為有需要住戶清洗水錶，管理處周四及周五一連兩日全面清洗屋苑食水缸，以及樓宇內部喉管。

署方又指，截至今日中午12時，收到的個案數目已從昨天的30宗減至6宗。

#要聞