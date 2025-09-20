經典作重映成戲院救星？本月重映《PTU》、《頭文字D》
馬鞍山錦駿苑食水現黑點 民建聯協助派發農夫山泉水
馬鞍山錦駿苑食水近日出現黑點，至今3座住戶受影響，水務署化驗後確認水中雜質為瀝青物質。為緩解居民憂慮，民建聯協助向居民派發農夫山泉樽裝水。
捐贈2400支農夫山泉水
新界東南立法會議員李世榮指，零售商建華集團緊急調配100箱共2,400支農夫山泉天然飲用水，捐贈予受影響的居民，並於昨日直送錦駿苑受影響大廈的管理處。李世榮及關愛隊等於屋苑大堂設立派發點，全天候為居民提供應急飲用水。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/馬鞍山錦駿苑食水現黑點-民建聯協助派發農夫山泉水-/601195?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
