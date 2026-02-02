馬頭圍邨及西環邨重建 住戶可獲10350元至33050元搬遷津貼(楊佩詩報道)

【Now新聞台】馬頭圍邨一期及西環邨重建，目標分別於2029年7月及9月清空，受影響住戶可獲約一萬元至三萬元搬遷津貼，有房委會小組委員認為不足以應付搬遷支出，建議檢討計算機制。

西環邨目前受影響的630戶要在2029年9月遷出，鄰近的加惠民道第一期公屋將接收；而馬頭圍邨分兩期重建，第一期清拆洋葵樓和水仙樓，受影響的820個住戶要在2029年7月搬往土瓜灣道公屋及新美東邨。

受影響住戶將獲發搬遷津貼，視乎家庭人數，金額由約10000元至33000元不等。有房委會委員認為搬遷津貼有調升空間。

房委會委員陸頌雄：「未必足夠完全支付到搬屋上的需要，特別又要簡單裝修，可能有些傢俬、電器需添置，房委會都值得檢討目前搬遷津貼的計算機制，或可能是分級制處理，一些經濟能力較好，可能是一個津貼，一些比較弱勢家庭、長者戶又可以有較高搬遷津貼。」

對於住戶遷往接收屋邨的租金會較現時貴，有委員就指可申請減免。

房委會資助房屋小組委員會委員招國偉：「住戶有需要可向房委會或房署申請一些租金援助，例如半租減免或四分一減免都有。當然，如真的覺得能力不太應付得到，都可選擇其他屋邨單位，例如想租金便宜，可能搬去較舊屋邨。」

受影響住戶亦可優先選購資助出售單位。合資格住戶可選擇領取替代配屋津貼以代替入住公屋，單身人士金額逾8萬元，二人家庭約10萬元。

