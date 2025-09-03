Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
馮允謙《蘇富比》MV化身70年代學生王子 珍惜與家人相處時間 最愛一齊食大餐睇電視
「唱作王子」 馮允謙（Jay）日前為新歌《蘇富比》拍MV，其中一個懷舊造型，西褲恤衫披著毛衣70年代「學生王子look」，象徵MV男主角、年老富翁已錯過的青蔥歲月、友誼與夢想。Jay說：「《蘇富比》代表著價值不菲嘅珍貴物品，但其實呢首歌講嘅唔係物質，而係用錢都買唔到、好珍貴嘅嘢。對我嚟講係『時間』。」
Jay坦言有時候會感到愧疚，說：「屋企人唔喺香港，有時我會諗係咪做得唔夠好，因為成日Focus喺工作、音樂，少咗時間陪佢哋。有時候有啲事情發生咗，先至發現唔夠時間。希望呢首歌可以提醒大家，除咗日日拼搏努力做嘢，唔好忽略屋企人或者另一半。」Jay很珍惜每次見面的時光，最鍾意每年聖誕節與家人一齊食大餐、睇電視和閒話家常，簡簡單單已很滿足。
新歌《蘇富比》由馮允謙、陳考威和黃兆銘作曲，林若寧填詞，黃兆銘編曲，陳考威監製。MV主角是一位富翁，他以高價在拍賣會上競投一支被火燒焦的咪高峰、跌壞了的相機和被撕碎了的生日禮物盒，這些都象徵富翁年輕時，為了賺錢而錯過了的友誼、夢想、家人和愛情。Jay飾演富翁年輕時的Band友，他們的樂隊名叫「飛馳男孩」，在一次演出時發生意外，咪高峰被火燒焦了，之後富翁為了賺錢放棄夢想和朋友。
為了飾演70年代的年輕人，Jay化身「學生王子look」，他笑說：「睇我呢一身造型、髮型就知好多時代感。」如果要組Band，擅長唱歌和結他的Jay，覺得最難是鼓手，兩年前他首個紅館演唱會上表演打鼓，艱苦訓練令他非常難忘，他說：「因為打鼓腳和手有時要打唔同拍子和好專注，而我搞唔掂，手腳唔協調，所以嗰陣時花好多時間練習。」
此外，電影《九龍城寨之圍城》中，飾演「魚蛋妹」的童星王尹菁亦參與Jay《蘇富比》MV拍攝，飾演富翁年輕時的小女兒，拍攝結束，眾人大合照留念。
其他人也在看
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 22 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好
現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點
李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」
千禧年代爆紅的樂隊Soler，是不少歌迷的集體回憶，〈失魂〉、〈海嘯〉更是街知巷聞的金曲。神隱多年，最近兩兄弟Julio、Dino又再度現身，拍廣告、出新歌，更即將在澳門開演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
林家謙《White Summer》一連十場演唱會圓滿結束，對於追求完美主義的處女座家謙而言，CLS 們看得盡興，但家謙總看到瑕疵未及 100％ 完美，就是「嫌的比愛的多」的代表人物。林家謙將於 9 月 3 日 34 歲生日，一起來重溫「家mean」語錄，不論 mean 人還是 mean 自己亦娛樂性十足！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
莊梅岩長文指控演藝學院招生拓展部門抽起訪問 黎海珊出任主管 曾以「失魂菲」一角深入民心
本港著名編劇家莊梅岩尋日發長文，指去年因母親離世及父親患病而謝絕受訪，但仍接受母校香港演藝學院學生招募拓展處訪問。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《阿龍》專訪 周秀娜面對拍檔最難忍笑 鄭中基否認乘勢「復出」：其實我都冇停過！
由鄭中基（Ronald）身兼編、導、演的作品《阿龍》，完成至今超過7年終於上畫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 2 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 19 小時前