馮允謙明年首開個人戶外騷 海報曝光Blue Moon般難能可貴

馮允謙明年首開個人戶外騷 海報曝光 Blue Moon 般難能可貴

「唱作王子」馮允謙（Jay）早前以「J星文」透露即將開戶外騷大賣關子，引起熱話。演唱會海報終於曝光，正式宣布，明年1月17-18日於西九文化區安盛竹翠公園，舉行《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》。

今次是Jay首個個人戶外演唱會，隆重其事，推出以「月亮」這個自然元素做主題的海報。Jay還介紹今次影海報其中一位「拍檔」，他說：「因為今次演唱會名『BLUE MOON WANDERLUST』，同月亮有關，喺呢個咁精彩嘅布置，除咗我，仲有一位朋友：『月亮』，係一個藍色嘅月亮。我好似一個巨人，將呢個月亮放喺大自然裏面。」至於花花布置，他說：「今次演唱會充滿『愛』同埋『溫暖』，所以用花花營造呢種感覺。要多謝設計團隊好有心思整咗呢個布置，完全不同感覺，我好期待。」

對於演唱會命名「BLUE MOON WANDERLUST」，Jay解說：「英文有一句諺語『Once in a blue moon』，意思係rare occasion（難能可貴）。就好似今次，係我第一次個人戶外演唱會，做完唔知幾時再有機會，係一個好特別、好難得嘅機會。而『WANDERLUST』 意思旅行、探索、走來走去，希望未來我嘅歌去更多地方，唱歌畀大家聽。」

每次Jay開騷，父母都會拉隊捧場，今次亦不例外，他說：「我諗佢哋會返晒嚟，每一次我開演唱會佢哋都好支持，因為每一個騷對我嚟講都係大件事，我好想同我愛嘅人一齊去享受，所以除咗屋企人，特別好想見到我啲Fans。」

演唱會詳情：

《BLUE MOON WANDERLUST馮允謙演唱會2026》

日期：2026年1月17至18日

時間：7:30PM

地點：安盛竹翠公園，西九文化區

