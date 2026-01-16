馮允謙《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會玩足全場 AbbyPay聯乘大館001 Bar現身西九 全力支持食玩買豐富歌迷現場體驗

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月16日 - 剛踏入新一年，戶外演唱會熱潮停不了，手機收款應用程式AbbyPay將會全力支持於1月17日、18日舉行的一連兩場AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，聯同兩大合作商戶—001 Bar和TOPSY—聯手為歌迷送上一個融合食玩買的玩樂專區，與一眾喜愛潮流美食和夾公仔玩樂的歌迷一同迎接新年。各類型攤位將於演唱會同日下午5時30分率先開放，歌迷更可透過AbbyPay收款應用程式購買演唱會周邊商品及Jay Fung最新專輯《FRAGMENTS OF MY MIND》。
AbbyPay傾力打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，為夥伴、商戶和用家構建合作共贏的營商生態圈。AbbyPay將聯乘兩大特色商戶，於AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》送上驚喜，內容包括：
001 Bar融和美食 —— 本地元老級隱藏酒吧001 Bar走出中環歷史建築大館，將潮人喜愛的精緻餐飲美食帶到西九文化區與歌迷共享。精心構思的多款融合歐亞東西風味特色料理，加上亮麗的主題雞尾酒和無酒精飲品，為演唱會現場增添派對氣氛。多款主題美食包括楓糖迷你玉子漢堡、秘製花雕蔥油拌腸粉、特濃腐乳醬魚肉燒賣和秘製香辣沙律醬薯條，特調飲品則有甜而不膩並帶威士忌、紅酒韻味的Midnight Cardinal、在沉穩的咖啡基調配上玉桂梅子香韻的Nightshade Fizz等特調雞尾酒和多款輕飲品，為歌迷帶來演唱會獨有的味蕾享受。
AbbyPay x TOPSY夾零食 ——無論是否夾公仔達人，都歡迎挑戰場內特設的三部夾公仔機，碰碰運氣。假如成功在裝滿各式各樣零食的夾公仔機夾中扭蛋，隨時有機會獲得001 Bar的餐飲優惠券。新年剛剛開始，各位歌迷記得提早到場邊玩邊試試自己運氣 。
AbbyPay將全面支援演唱會的現場電子支付，方便一眾歌迷當日全程暢通無阻食玩買。各位歌迷記緊當日提早於下午5時30分進場購買周邊商品及專輯，在西九文化區怡人的美景下，邊飲邊食邊玩，全方位享受演唱會的現場極chill氣氛。
任何商戶和機構如有興趣加入AbbyPay的生態圈，歡迎致電3905 2568或通過WhatsApp (6046 9299)與AbbyPay客戶服務人員聯絡，亦可電郵至：marketing@abbypay.com.hk。
關於交易寶有限公司
交易寶有限公司（「交易寶」）是一家創新領先的支付科技公司，業務遍佈香港、新加坡及亞太地區。自 2016 年成立以來，交易寶已成為深受信任的收單機構，並擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。憑藉其一體化集團架構，交易寶提供端到端數碼支付受理、以 RESTful API 建構的金融雲支付處理，以及支付服務，為中小企帶來全面且以數據為本的支付解決方案。交易寶同時提供 SoftPOS 技術，讓個體商戶直接透過流動裝置受理感應式支付，無需依賴傳統 POS 終端；並透過其支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商推出自有品牌的 SoftPOS 服務。此外，交易寶正構建新一代穩定幣結算能力，助力商戶擁抱受監管數碼貨幣的未來。作為收單處理商，交易寶憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為支付行業提供了重要支持。根植香港、放眼全球，交易寶致力以尖端支付科技賦能商戶，推動全球支付生態系統的高質量發展。
關於AbbyPay
AbbyPay是由亞太區領先支付科技公司交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited）所推出的創新支付品牌。其核心產品SoftPOS解決方案，讓商戶只需使用具NFC功能的Android裝置，即可直接受理感應式支付，無需傳統刷卡機或額外硬體，大幅降低設備購置與維護成本，簡化營運流程並提升效率。AbbyPay同時提供支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商快速開發並推出自有品牌SoftPOS服務，加速市場布局。AbbyPay願景是賦能亞太地區本地商戶，以更低門檻、更靈活的方式數碼化轉型，抓住電子支付趨勢與活動經濟帶來的商機，推動業務持續成長。
