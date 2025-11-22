44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
馮允謙JayFung演唱會2026丨11.24公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
JayFung馮允謙將於明年1月17-18日於西九文化區首次舉行個人戶外演唱會《BLUE MOON WANDERLUST》，場內更設有特色小食攤位，讓觀眾chill觀賞演出和享受美食。演唱會優先訂票已火速售罄，門票將於11月24日於快達票公開發售。
馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會2026詳情
日期: 2026年1月17、18日
時間: 19:30
地點: 安盛竹翠公園，西九文化區
馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會2026票價
$1080／$780／$580
馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會2026公開售票詳情
馮允謙JAYFUNG《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會門票將於11月24日早上10時於快達票公開發售。
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
馮允謙JayFung《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會2026座位表
有待公布。
