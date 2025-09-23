馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事

「唱作王子」馮允謙（Jay）早前推出英文新歌《Close to the Edge》，歌詞第一句「Sitting in the back seat of a yellow taxi」引發靈感，舉辦「Sitting in the back seat of a taxi with Jay Fung」活動。透過抽籤獲得機會的三位幸運「追風」（Jay粉絲暱稱），與Jay單獨搭的士，沿途彈結他唱歌、聊天交流。事後Jay感動地說：「我覺得自己好幸運，我嘅歌可以鼓勵別人，令佢哋開心或者啟發。」

首位上車的「追風」表示正準備考飛機師牌，Jay大力支持，Jay說：「佢跟咗我好耐，我認得佢，成日嚟活動同演唱會。佢話要考機師，我希望佢成功，到時請我搭飛機，哈哈，講笑！佢仲提議我同fans喺飛機艙搞聚會唱歌，呢個主意超正，我好想喺私人飛機唱歌，希望公司幫忙安排！」

第二位「追風」非常熱愛Jay歌曲《Keep On Fight On》，甚至將歌詞其中一句紋身於手臂。Jay分享：「我喺TG群見過佢張相，今日佢親自show畀我睇。佢講呢首歌助佢捱過低潮，特別揀咗歌詞做紀念。能夠寫出有力量嘅歌，真係令我好surprise，我好感恩可以用音樂回應佢哋的支持。」

第三位粉絲是一名學生，Jay說：「佢同我講好多低潮經歷同心情，話我啲歌幫佢渡過艱難時刻。我哋喺的士裡即興哼咗段旋律，成為我哋嘅回憶同紀念。多謝佢哋讓我知道，用音樂扶持人真係好難得，做音樂嘅動力就係想觸動人心，畀到力量。」Jay亦透露想與追風一齊合力創作歌曲：「我好鍾意寫歌，但又唔想逼大家，創作需要時間，唔知道大家有冇興趣？」

Jay經常乘搭的士，有時會遇到司機播放他的歌曲。他笑說：「我通常會戴住口罩，但司機認得我，仲會特登播我啲歌。我就讚佢話：『好聽，有品味喎！』」整個活動讓Jay與追風近距離接觸，而且選在當日拍攝MV的街道，別具意義。

