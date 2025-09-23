焦點

許諾亡父侍母終老　照顧者調節心態準備「畢業」

Yahoo 娛樂圈

馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事

「唱作王子」馮允謙（Jay）早前推出英文新歌《Close to the Edge》，歌詞第一句「Sitting in the back seat of a yellow taxi」引發靈感，舉辦「Sitting in the back seat of a taxi with Jay Fung」活動。透過抽籤獲得機會的三位幸運「追風」（Jay粉絲暱稱），與Jay單獨搭的士，沿途彈結他唱歌、聊天交流。事後Jay感動地說：「我覺得自己好幸運，我嘅歌可以鼓勵別人，令佢哋開心或者啟發。」

廣告

首位上車的「追風」表示正準備考飛機師牌，Jay大力支持，Jay說：「佢跟咗我好耐，我認得佢，成日嚟活動同演唱會。佢話要考機師，我希望佢成功，到時請我搭飛機，哈哈，講笑！佢仲提議我同fans喺飛機艙搞聚會唱歌，呢個主意超正，我好想喺私人飛機唱歌，希望公司幫忙安排！」

第二位「追風」非常熱愛Jay歌曲《Keep On Fight On》，甚至將歌詞其中一句紋身於手臂。Jay分享：「我喺TG群見過佢張相，今日佢親自show畀我睇。佢講呢首歌助佢捱過低潮，特別揀咗歌詞做紀念。能夠寫出有力量嘅歌，真係令我好surprise，我好感恩可以用音樂回應佢哋的支持。」

第三位粉絲是一名學生，Jay說：「佢同我講好多低潮經歷同心情，話我啲歌幫佢渡過艱難時刻。我哋喺的士裡即興哼咗段旋律，成為我哋嘅回憶同紀念。多謝佢哋讓我知道，用音樂扶持人真係好難得，做音樂嘅動力就係想觸動人心，畀到力量。」Jay亦透露想與追風一齊合力創作歌曲：「我好鍾意寫歌，但又唔想逼大家，創作需要時間，唔知道大家有冇興趣？」

Jay經常乘搭的士，有時會遇到司機播放他的歌曲。他笑說：「我通常會戴住口罩，但司機認得我，仲會特登播我啲歌。我就讚佢話：『好聽，有品味喎！』」整個活動讓Jay與追風近距離接觸，而且選在當日拍攝MV的街道，別具意義。

馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事
馮允謙Jay因一句歌詞引發靈感 與Fans的士單獨唱歌傾心事

其他人也在看

王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光

TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光

50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片

張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片

今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？

51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？

Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇

鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇

Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
《暴風圈》後再有韓劇陷辱華風波 《暴君的廚師》惹內地網民不滿 全智賢廣告下架

《暴風圈》後再有韓劇陷辱華風波 《暴君的廚師》惹內地網民不滿 全智賢廣告下架

韓國女星全智賢主演嘅韓劇《暴風圈》最近正熱播，不過因劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」台詞，激起內地網民強烈反擊，質疑劇集辱華。事件發酵後，有指，全智賢於中國代言嘅數個知名品牌廣告亦迅速下架，令佢喺中國嘅形象與工作遭受衝擊。另外，由允兒（少女時代成員）和李彩玟主演嘅韓劇《暴君的廚師》亦因內容疑似「辱華」陷入風波，該劇講述朝鮮王朝時期與明朝使節嘅故事，部分劇情被批評暗諷明朝使臣為小偷，李彩玟飾演「燕熙君」與明朝使臣嘅互動被指有辱歷史，引發唔少內地網民不滿。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！

「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！

59歲天王郭富城（Aaron）與細22年方媛（Moka）於2017年結婚，育有2個女兒郭詠希（Chantelle）和郭詠萱（Charlotte）。今年郭富城更趁住父親節公布太太方媛懷上第三胎，預產期係10月。最近郭富城前往馬來西亞為主演新戲《無名指》活動，受訪期間表示喺完成世界巡演「ICONIC」成都站後，全面暫停工作一個月，全心全意陪伴家人，並話：「要回歸家庭，做個好老公、好爸爸呀！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？

聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？

TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書

25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書

在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
許光漢玉澤演釜山影展夢幻同框，兩大台韓男神初相遇卻火花十足，許：玉澤演太帥了，有一種像相親的感覺

許光漢玉澤演釜山影展夢幻同框，兩大台韓男神初相遇卻火花十足，許：玉澤演太帥了，有一種像相親的感覺

釜山影展今年30週年相當熱鬧，日前有張艾嘉獲頒「山茶花獎」，近日她監製的《他年她日》也登上了釜山影展首映，而戲中的話題人物許光漢也來到了釜山現場，更與韓國2PM成員玉澤演同框，畫面夢幻養眼，難怪此場Open Talk場次被稱為今屆釜山影展最受矚目的場次！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意

Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意

葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？

Yahoo Food ・ 7 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。

Yahoo財經 ・ 2 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉

加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉

【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。

Bloomberg ・ 21 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」

Yahoo財經 ・ 7 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前