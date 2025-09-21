樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。
馮德倫的出現讓大家都充滿驚喜，但在完騷後，他也分享接到邀請也多少覺得有壓力，因為不是自己的強項，會怕出錯，當中也會擔心鞋子穿不慣會扭傷，於是在家中已花了點時間練習走路：「我這高度沒可能當模特兒，那些模特兒腳好長，走路走得很快，我要跟上他們的步伐，又不可以失儀地跑。」另外，他也指出品牌也有一定要求，包括和前一位模特兒要保持應有的距離，也要走在正中間，確保燈光打在衣物上最好看。
當太太舒淇除了近年有多元化動態，包括不時和時裝、美妝品牌的合作、擔任威尼斯影展評審、獲得奧斯卡評審資格，今年也首次負責導演工作，以作品《女孩》入選威尼斯影展主競賽單元，馮德倫的發展也同樣跳脫和跨界別。
當監製、當武術指導、醉心模型和Figure，前陣子甚至在陳慧琳演唱會上，和雷頌德以男子音樂組合Dry的姿態上台。Dry闊別了樂壇27年，確是驚喜。最近他正投入創意企劃《Bucket Man》，圍繞一個頭戴水桶的動漫英雄，他一直喜歡偏向幽默的作品，由電影到這樣的企劃皆是：「我們做創作的人，帶點童真，反而更能貼近人心。」51歲的他，雖然已兩鬢斑白，但裡頭還是不時有新思想，也許這樣才能活得輕鬆愉快。很多中佬到了中年也有很多愛好，看到馮德倫正多軌發展，每樣都是自己喜歡的事，成為這樣閃閃發光的中佬確實有魅力。
