馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅叔深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典

資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。

馮淬帆於TVB劇《飛越十八層》演魔鬼

馮淬帆原名馮兆覲，1944年生於廣東順德，父母以及2位家姐都係粵劇名伶。馮淬帆6歲時與家人來港定居，父親因粵劇在港息微而返回廣洲，但後來遇上文化大革命而下落不明。緊哥中學時已經去報館打工，1965年加入麗的電視成為演員，演過劇集後受楚原賞識而參演電影《紅花俠盜》，並拜楚原為師。

馮淬帆於金像獎頒獎禮上向恩師楚原表達感激之情

馮淬帆於第37屆香港電影金像獎頒獎禮上，負責頒終身成就獎俾恩師楚原，當時緊哥提到當年由演員跨界做導演嘅經過，原來係向恩師自薦。楚原叔於是安排馮淬帆先學習做副導演，再慢慢升為導演。緊哥喺台上憶述自己首次執導時，第一日開工第一個鏡頭就係楚原叔幫佢擺機位。

馮淬帆演嘅堅叔相當經典

80年代係馮淬帆嘅演出高峰期，拍過多套喜劇電影如《五福星》系列、《精裝追女仔》系列、《最佳損友》系列等，電視劇就有《執到寶》、《飛越十八層》、《播音人》等。喺《精裝追女仔》演嘅縮骨車房老細堅叔用咗收縮水沖涼，仲有喺續集同黃韻詩嘅談情戲，到而家睇返依然好好笑。喺《最佳損友》入面用生果取代粗口字嘅對白，更加成為台灣當時嘅潮語。不過緊哥曾坦言八十年代拍喜劇係為五斗米而折腰，冇一套係鍾意嘅。

馮淬帆

馮淬帆終生未有結婚或育有兒女，但曾經承認同汪明荃及曾慶瑜拍過拖，阿姐更加係緊哥初戀對象。馮淬帆曾直言當時汪明荃同電視台製作人鄒世孝拍拖，緊哥係橫刀奪愛。後來汪明荃事業冒起，馮淬帆認為女友野心越來越大，於是決定分手，但二人仍保持良好關係。即使汪明荃同羅家英結咗婚，緊哥話假如佢同家英哥碰面，家英哥都係會打俾Liza姐並且遞上電話等二人交談，可見心無芥蒂。

馮淬帆

馮淬帆1986年起移居台灣，但仍有拍攝港片，到90年代開始減產，近年拍過華語電影版《深夜食堂》、《明月幾時有》等。馮淬帆近年不時於社交平台發文﹐今年3月曾透露因二次肺炎感染住院，因需要戴上氧氣罩。緊哥早幾日得知許紹雄逝世，也於facebook發文表達不捨之情，更指「自己也病入膏肓,苟延殘喘」，並向許紹雄喊話「賢弟那邊等.愚兄隨後來!」，距料一語成讖。

馮淬帆

