馮淬帆離世︱夏雨遺憾未能見最後一面 黃淑儀葉璇大讚專業

【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫二月要靠呼吸機協助呼吸遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他在影視圈創造無數經典。留下光輝的一頁。雖說早知生離死別是人生必經的路，但聽到他的離世還是無法忍受心中的悲痛。別了老朋友。願你一路好走。」

曾與馮淬帆合作無綫首部長劇《夢斷情天》的黃淑儀表示：「我的第一部電視劇(全港第一部長篇電視劇）有幸與他合作！他的專業精神讓我在演藝道路上獲益良多！他從不把劇本帶入廠，除了準時、他每次出廠都會向場務員交待！記得一次他唸對白上了鏍絲、突然『啪』的一聲、搧了自己一記耳光：死㗎？咁都唸錯嘅！把我嚇了一跳！當然以後與他對戲就更加不敢放鬆了！他要求嚴謹、無論配音、演戲與執導都對自己有要求！外人以為他緊張而叫他『亞緊』其實他是嚴謹的謹！永遠懷念我第一位螢幕情侶亞謹，馮淬帆」。

而曾與馮淬帆合作電影《意外》的葉璇，則指：「印象中他話不多，挺隨和，戲演得很好。《意外》那部戲拍了很久，前後有大約兩年時間，難忘的事是拍完後導演跟我說，那部戲本來是寫給男主角得獎的，但他製作完成後覺得馮淬帆老師和我兩人的演出可以得香港電影金像獎，後來頒獎結果證明果然被導演預判中了。獲獎後導演發信息鼓勵我，說其實得獎並不重要，重要的是能獲得觀眾和認可和同行的尊重。這句話多年來一直是我的座右銘。」

