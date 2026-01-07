馮皓揚再被童星學院校長追擊爆「食霸王餐」 經理人交律師處理 網民踢爆童星學院曾被TVB指侵權

喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角，去年加入TVB備受力捧，早前更於《萬千星輝頒獎典禮》贏得「最佳男新人」。馮皓揚本來形象正面，但自稱曾經悉心培育羊羊嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀），月前拍片控訴多宗罪，暗示羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」，聲稱「同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞臺」，但有人為咗劃清界線，向外界表示Momo嘅課程「唔係咁正規」，並且「周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業」。Momo又暗示有家長表示冇錢交學費，「點不知我後嚟發現原來佢屋企係開髮型屋，同埋做生意㗎！」。馮皓揚之後對Mono嘅言論回應話「問心無愧」。

自稱曾經悉心培育馮皓揚嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀），拍片控訴馮皓揚試過「食霸王餐」

馮皓揚拎完「最佳男新人」之後，Momo又再出手，今次拍片首先恭喜羊羊「一個有10年演出經驗，攞過金像獎嘅人竟然仲攞新人獎」，一聽就知準備起槓。然後Momo大爆馮皓揚未成年時試過三次食飯冇錢埋單，要由Momo去俾錢。「當年佢未成年㗎，但佢已經食飯唔俾錢嘅專才！佢食完走數，連佢父母都唔肯去贖佢，話好醜喎！最後佢硬住頭皮搵我救佢，仲同佢解咗圍，我仲同當時17歲嘅佢講『你唔覺得醜，我都覺得醜』。唔夠一個月，同一間舖，上演同樣戲碼」。Momo所講嘅食店係一間連鎖米線店。

Momo仲將當日同羊羊媽媽馮太喺群組討論呢件事嘅截圖曝光，但Momo同馮太嘅討論似係以「食霸王餐」一事取笑羊羊

Momo提到馮皓揚另一次「無錢埋單」後，佢要用app遙距找數，但就指羊羊當時話「我都未成年！」，再連消帶打重提之前羊羊嗰句「問心無愧」。「我話未成年唔係大晒㗎。今日佢對住全港媒體講問心無愧，我絕對相信嘅，因為喺佢嘅世界觀一直如此」、「一句問心無愧，就抹走人哋一切嘅恩情，迴避所有嘅證據，因為佢相信只要佢夠紅，有公司維護，有獎項光環，最終輿論都會幫佢找數，將所有醜陋一筆勾銷，呢個就係我哋香港未來偶像」。Momo仲將當日同羊羊媽媽馮太喺群組討論呢件事嘅截圖曝光，但Momo同馮太嘅討論似係以「食霸王餐」一事取笑羊羊，未見有就此責備。

Momo月前已經拍片控訴羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」。

不過網民似乎唔係企喺Momo嗰邊，有人認為Momo「落力追殺」，甚至有自稱係Momo以前開設嘅童星學院職員大爆，Momo間學校曾被家長控告，又指當年學校聲稱同TVB有合作，但後來TVB否認雙方關係，結果搞到童星學院執笠。又有網民拎返多年前《東張西望》嘅報導，當時TVB發聲明指Momo嘅童星學院喺未獲 TVB 授權下，私自喺電視城內拍攝影片，「並將影片、照片、TVB商號及商標用於其收費課程的宣傳活動中，此等行為嚴重侵犯了知識產權。因此，早前本台已經停止接受來自 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院的節目表演建議」。

馮皓揚曾經為連鎖米線店拍廣告，並出post自爆「細個試過有同一間，三次埋單先發現自己冇帶/帶唔夠錢」

至於食米線走數一事，原來馮皓揚曾經為該連鎖米線店拍廣告，並出post自爆「細個試過有同一間，三次埋單先發現自己冇帶/帶唔夠錢，大家就知我咩料啦！」，似乎並無打算隱瞞。馮皓揚媽媽回應傳媒時指羊羊係TVB藝人，事件已經由經理人處理。而羊羊嘅TVB經理人就回應指已將事件交由律師處理，並提及小朋友13、4歲時冇帶銀包出街好正常，事後有俾返錢，唔係就咁走咗去，又強調小朋友呃食都唔會去同一間鋪頭。

