馮皓揚奪「最佳男新人」 被童星學校校長爆食3次霸王餐
【on.cc東網專訊】童星出身的馮皓揚日前在台慶頒獎禮奪「最佳男新人」，前途無可限量，繼去年11月被昔日讀過的小童星訓練學院創辦人Momo校長咬住唔放，他得奪後校長再拍片力數他。之前Momo校長罵他忘恩負義和過橋抽板，紅了就不認得人。馮皓揚去年11月就此回應，只說︰「其實同我合作過嘅人，都會知道我係一個咩嘅人，唔會因為某一啲人講嘅說話而影響到佢哋對我嘅認知。」並以「問心無愧」了結與這位校長是非糾纏。
Momo校長襯馮皓揚再次拿獎，以翻舊帳恭賀。她開首已有骨落地︰「首先恭喜佢，真係實至名歸！原來大話連篇就被鼓勵，一個有10年演出經驗，攞過金像獎嘅人竟然仲攞新人獎。」之後她爆未成年時的馮皓揚3次食飯無錢找數，要她去食店解圍：「講到問心無愧，佢真係專家……當年佢未成年㗎，但佢已經食飯唔畀錢嘅專才！佢食完走數，連佢父母都唔肯去贖佢，話好醜喎！最後佢硬住頭皮搵我救佢，仲同佢解咗圍，我仲同當時17歲嘅佢講……你唔覺得醜，我都覺得醜。唔夠一個月，同一間舖，上演同樣戲碼。」
Momo校長指，馮皓揚重蹈覆轍時，她在扒房食緊飯，於是用幫他遙控找數：「佢當時着住我學院校服，我唔想令學校名譽掃地，最後我係用Payme幫呢位未來最佳新人找數。當時我用好嚴肅語氣同佢講，再救你第3次，你知唔知醜字點寫，7歲細路都唔會做呢啲行為，你知唔知佢當時點答我，佢話︰「唏，我都未成年！」我話未成年唔係大晒㗎。今日佢對住全港媒體講問心無愧，我絕對相信嘅，因為喺佢嘅世界觀一直如此，佢梗係問心無愧啦，走得嘅無數，走唔甩嘅就搵人抹屎，一句問心無愧，就抹走人哋一切嘅恩情，迴避所有嘅證據，因為佢相信只要佢夠紅，有公司維護，有獎項光環，最終輿論都會幫佢找數，將所有醜陋一筆勾銷，呢個就係我哋香港未來偶像。」
數臭馮的影片中，Momo校長公開昔日她與馮皓揚及馮太的群組對話，當時馮太說︰「依家笑到仆x」，Momo校長謂︰「會唔會跟住去牛頭角拍」，馮太回她︰「嗰啲姐姐會唔會睇到個廣告之後，呢條仔真係好鍾意食譚仔，冇錢幾次都嚟食🤣🤣🤣🤣🤣🤣 太好笑」還Tag了兒子羊羊留言︰「我真係恭喜你🤣🤣🤣」講到曾嚴肅處理的校長，在當年對話卻與馮母互相戲言，全無責備。而當時馮皓揚只以一個尷尬emoji回覆。
奇怪是，既然早在Momo校長心目中，該學生品行有問題，為何當日馮皓揚奪金像獎時，她仍期望得到這位「食飯唔畀錢嘅專才」感謝credit？她出Po數臭馮皓揚後，似乎並沒有得到很多網民認同支持，且為質疑聲音反擊。有人指她「要追殺一個人都幾落力」，Momo校長回覆︰「為咗攞返公義，冇計啦。」有網民提議︰「你有冇報tvb？人哋攞獎你就出嚟抽水。」她還拖︰「抽水都要有得抽先得㗎，佢冇做過我點抽？唔見我抽陳豪水？因為人哋都冇嘢畀我講。」
不過常指馮忘恩負義的Momo校長，也非省油的燈。此post下面，疑有學校舊職員留言，爆她為人有問題，甚至指童星學校曾被多名家長告上法庭。該網民說︰「真係見到你擘大眼講大話，真係忍唔x住要講返兩句，嗰陣時呢個靚仔喺呢個學院度做reception㗎喎，連佢阿媽都係喺你個學院度幫你做嘢㗎喎……唔係你個學院執x咗，喺度賴x人呀嘛，係你哋嗰個學院嗰陣時喺度打正旗號，話自己同TVB有合作，又呢樣嗰樣x噏x，但係最後俾TVB一x割席話同你哋根本冇關係，所以啲家長全部走x晒，你哋先執笠㗎喎，我話俾你知報應來啦，我同幾個舊同事準備接(摺)高衫就同你哋開波。」
有網民附上幾年前無綫資訊節目報道TVB發出的澄清聲明，指「本台發現 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院在未獲 TVB 授權的情況下，私自在電視城內拍攝影片，並將這些影片、照片和 TVB 商號及商標用於其收費課程的宣傳活動中，此等行為嚴重侵犯了知識產權。因此，早前本台已經停止接受來自 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院的節目表演建議。」
Momo校長對馮皓揚種種指控，馮母稱︰「Mason是公司的旗下藝人，這些都交給經理人那邊處理，謝謝你🙏😊」而其TVB經理人指︰「已交由律師處理。我聽番佢媽咪講，小朋友13、4歲時，有時唔記得帶銀包出街好正常，最後有搵媽咪，搵人幫佢處理畀番錢，唔係無畀錢走咗去，事後亦有畀返番錢人。如果小朋友要呃食，都唔會再去返同一間食啦。我哋答，又可能畀人沒完沒了，所以交押律師處理。」其實多年前馮皓揚接拍米線廣告後，曾在出Po提及當年忘記帶錢開餐事件：「細個試過有同一間，三次埋單先發現自己冇帶/帶唔夠錢😅，大家就知我咩料啦！」
