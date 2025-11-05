馮皓揚被童星訓練學校校長拍片控訴 直指被人「喺我背後狠狠咁插我一刀」

喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角。年紀輕輕已經有好演技，去年更加入TVB備受力捧。馮皓揚本來形象正面，但自稱曾經悉心培育羊羊嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀）就拍片控訴多宗罪，更直言羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」。

《巨塔之后》中，馮皓揚飾演湯鎮業患有驚恐症嘅兒子

Momo喺片中感歎「我親手將我嘅學生栽培成第40屆金像獎男配角，點知我冇諗過換嚟嘅係佢兩母子，喺我背後狠狠咁插我一刀。」Momo又不點名指有家長表示冇錢交學費，「求我畀個小朋友免費嚟上堂，我心軟就應承咗。點不知我後嚟發現原來佢屋企係開髮型屋，同埋做生意㗎！」

Momo表示對該學生有如親生仔咁栽培，「冇收幾年學費，傾囊相授，用盡人脈，推佢上金像獎嘅舞台。佢亦都冇令到我失望，攞到第40屆金像獎男配角」。Momo又指學生17歲嗰年「我因應佢嘅要求，同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞臺」，但原來頒獎禮前兩日，「佢媽媽嚟咗我屋企度食飯，當時嘅一句說話，真係令到我好愕然。佢話點樣先至會令到我唔會原諒一個人，我當時仲回答佢，如果有人蓄意令到我舊病復發，我一定唔會原諒佢」。兩日後Momo喺台下見住愛徒上台，但對方一句感謝說話都冇。

童星訓練學校校長Momo（巫麗儀）拍片控訴多宗罪，更暗示羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」。

Momo又指有人為咗劃清界線，向外界表示Momo嘅課程「唔係咁正規」，並且「周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業」。Momo甚至形容「最終佢仲選擇謀財害命，嚟結束我哋呢一段關係」。Momo喺片中坦言，被背叛一事令佢睇清楚無條件嘅仁慈，其實係等他人有機會傷害自己，由此領悟出一套道理，「要保持心地善良，但要帶眼識人」、「不要輕易信人，一旦心軟就有機會損失慘重，遍體鱗傷」、「對方唔珍惜自己的好心，就要立即斬纜」。

不過亦有網民指，馮皓揚得獎後有喺IG發文感謝Momo，Momo就賣關子叫網民留意佢個youtube。而Youtuber林錡俊都轉發Momo嘅影片，但就話「我幾年前聽過完全相反嘅版本」。林錡俊另一篇帖文更指「校長搞個補習社呃錢最後上埋東張西望」，「都有前員工爆料，質疑校長嘅無條件解約，因為學院嗰陣對員工都相當苛刻，於合約任期內多次修改員工合約，並有多項不合理條款，且不斷增加」，當中有「不斷重簽合約並延遲合約期的開始/結束日期」、「修改後合約定明每週工時高達60小時」、「離職須賠半個月薪金的終止合約賠償金(不論有多長離職通知期）」、「每日病假扣減勤工獎金的金額不斷遞增」等等。

有網民指馮皓揚得獎後有發文感謝Momo校長

馮皓揚獲得香港電影金像獎最佳男配角獎翌日，居然到TVB入讀藝訓班，但一日後就宣布退學。不過後來羊羊喺2024年加入TVB，而且有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷，喺《法證先鋒VI：倖存者的救贖》演自閉症患者，早前喺《俠醫》中羊羊再演患有濕疹嘅自閉症少年。而早前播放嘅《巨塔之后》中，羊羊就飾演湯鎮業患有驚恐症嘅兒子。

