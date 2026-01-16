馮盈盈健身8年效果顯著 前凸後翹應有盡有

【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同一位健身教練在旁指導，亦陪伴着她一路成長，她寫道：「不知不覺8年了，來到我們最後一堂，心裏難免有些失落，感謝您這些年的訓練和支持，讓我變得更強壯，祝你未來開啟事業新篇章，發展更上一層樓。」

