馮盈盈由TVB上位小花淪失蹤人口 仙氣性感現身轉型做司儀

現年31歲嘅馮盈盈，2016年參得港姐冠軍後即獲無綫力捧，擔任大騷司儀、綜藝節目主持及拍劇瓣瓣齊，其大膽敢言嘅性格，成為話題度及人氣兼備嘅TVB極速上位小花。但佢近年多次被傳出遭TVB雪藏，繼而專注學業，重回港大讀碩士鋪路轉行，鮮有幕前演出嘅佢，甚至連台慶亦缺席。日前佢以性感造型現身，為一個周年晚宴擔任主持。

馮盈盈喺社交網站上載當日晚宴嘅照片，並寫上：「今次擔任2025年度TMA 20週年晚宴主持人，財資市場公會自2005年成立以來，一直致力促進金融機構及財資市場的專業交流與發展，提升從業員水平，鞏固香港作為國際金融中心的地位。當晚以化妝舞會為主題，氣氛熱鬧愉快，很高興能與各位嘉賓一起見證這個特別時刻🥂」。從照片中所見，馮盈盈著上白色平口緊身禮服，晒出3吋事業線及零贅肉好身材，仙氣得嚟又性感。

廣告 廣告

呢個PO一出，隨即吸引唔少網民留言大讚佢靚及轉型成功，例如「你好靚，fyy加油努力工作」、「做主持，都靚成咁，請妳去果個機構賺突」、「值得支持」、「靚到爆晒❤️」、「雖然電視依家少見咗你，希望你可以繼續係IG展現不一樣，有自信，靚靚嘅FYY❤️❤️❤️」、「你轉型成功了」及「咁靚得唔得架😍」等等。

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

馮盈盈

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！