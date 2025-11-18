馮盈盈重回顛峰任內衣品牌代言人 網民激讚超索：要call白車

馮盈盈（Crystal）身材Fit爆，加上大膽嘅作風，喺過往大型節目嘅紅地毯造型都會成為焦點。不過，樂易玲於今年7月分享生日宴與馮盈盈合照，零P圖情況下曝光馮盈盈發福身形，除咗塊面圓潤咗唔少，更有個肚腩仔，震驚唔少網民。未知係咪因為被網民批發福，馮盈盈積極修身，上個月於社交平台大派福利，PO出火紅吊帶「番茄美人」造型照，被指回復狀態。近日，馮盈盈又獲內衣品牌邀請做代言人，為秋冬季新品拍宣傳照。

馮盈盈於宣傳照換上3個造型，包括適合休閒外出、職場、晚宴嘅造型，以宣傳品牌全新內衣系列。唔少網民都留言大讚馮盈盈好靚：「盈盈美容又可愛」、「搵FYY做代言，內衣公司就係最佳選擇。明智之選，產品大賣」、「超級sexy」、「殺死人」、「太索，有無多D（啲）睇？」、「嘩！咁正！想攞左我條老命咩」、「Omg，噴血噴到要call白車」、「咩造型都冇得輸」等等。不過，認真睇馮盈盈嘅宣傳照，未知係咪品牌方修圖太多嘅關係，馮盈盈面部肌膚較身體膚色白好多，而且好重陰形令輪廓變得超分明，有種唔太自然嘅感覺，個頭好似Key上去咁。

