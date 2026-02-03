馮秀炎請辭︱新地交接瑞銀西九新總部 郭炳聯形容西九為「中環 2.0 」 未接受傳媒提問︱Yahoo

郭炳聯指西九龍堪稱「中環2.0」。

【Yahoo新聞報道】新鴻基地產（00016）執行董事馮秀炎早前傳內地涉貪停職，新地主席兼董事總經理郭炳聯今日(3日)出席公開活動時，未接受傳媒提問。活動結束後下午四時許，新地發出公告，指馮因健康理由辭任執行董事，今日生效。

由新鴻基地產承建、瑞銀集團今（3）正式交接位於西九龍 IGC（Inter national Gateway Centre）的辦公大樓「瑞銀中心」，預計將於今年第四季正式啟用。新地主席兼董事總經理郭炳聯亦有出席並致辭，指西九有交通優勢，連結高鐵站，又匯聚文化和藝術中心，堪稱「中環 2.0 」。

瑞銀集團新總部「瑞銀中心」今交付，由新鴻基地產承建。

瑞銀：承租整棟大樓是對港長期承諾

瑞銀財富管理亞洲區主席兼香港區主管及行政總裁盧彩雲指，看好香港經濟發展，承租整棟大樓也是對香港的長期承諾，「香港一定係我哋會繼續投放資源發展嘅地區」，而新總部能加強集團和大灣區和環球市場的聯繫。盧形容，瑞銀中心設計亦員工福祉和可持續發展為本，總高 14 層，將成為集團新總部，未來將匯聚全部團隊員工於此辦公。盧補充，中心頂樓將設「天空綠徑」供員工活動，是首間提供此類設施的銀行，而麗思卡爾頓酒店將承辦員工和客戶飲食。瑞銀未來也會在社區作不同的文化和慈善活動。

盧彩雲指看好香港經濟發展，承租中心也是對香港承諾。她指香港 IPO 市場活躍，預計有四百個 IPO 排隊上市，將在相關範疇繼續發展。

郭炳聯致辭時指，瑞銀中心順利交付，標誌 IGC 以至整個西九龍的發展踏入新里程。他期待未來與瑞銀加強合作，發揮更積極角色。活動不設提問，郭炳聯也無參與傳媒訪問環節，於活動結束後從側門離開，未有多作停留。

新地其後宣布，董事局今日（3 日）接納馮秀炎辭任，即日生效；新地已安排合適同事接替馮秀炎職務，相關工作及日常運作均一切如常，「至於近日媒體報導提及的有關事項，新地正進行檢視並會作出適當跟進。」