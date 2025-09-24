駁川普「紙老虎」說 克宮：俄羅斯「是真熊」

（法新社莫斯科24日電） 克里姆林宮今天拒絕美國總統川普有關烏克蘭有能力收復失土的說法。針對川普提出俄羅斯是「紙老虎」，克宮發言人培斯科夫回應，俄羅斯更類似於熊，而且「是真正的熊」。

川普昨天抨擊俄羅斯軍隊，稱俄羅斯是「紙老虎」，並說他相信烏克蘭有能力奪回被俄軍占據的領土。他是在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後發表這番評論，被視為代表他對這場長達3年半戰爭的立場出現重大轉變。

目前俄軍控制約1/5烏克蘭領土，包括2014年吞併的克里米亞半島（Crimean Peninsula）。雙方持續鏖戰，兩軍傷亡慘重。

川普昨天對俄軍戰力予以駁斥，嘲諷其無法迅速擊敗烏克蘭。

俄方不接受川普說法。培斯科夫（Dmitry Peskov）今天對法新社在內的媒體表示：「從我們角度來看，認為烏克蘭有能力收復失土這一點是錯誤的。」

針對被說成「軟弱」，莫斯科也不以為然。培斯科夫表示：「『紙老虎』這個詞曾被用來形容我國經濟。俄羅斯更類似於熊，而紙熊是不存在的，俄羅斯是真正的熊。」

不過他承認，俄羅斯經濟經歷兩年快速增長後，隨著通膨持續高漲，近期已「面臨壓力和問題」。

俄羅斯財政部今天表示，為因應對烏克蘭戰爭邁入第4年的軍費開支，計劃自明年起將增值稅稅率從現行的20%調升至22%。

基輔與華府則希望切斷莫斯科從能源出口獲得的主要收入，進一步壓縮克宮的空間。