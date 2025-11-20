駁AI泡沫說 黃仁勳：AI是轉捩點將滲透實體世界

（法新社舊金山19日電） 人工智慧（AI）晶片需求強勁，輝達（Nvidia）股價今天上漲，因公司季度財報優於市場預期。

在華爾街分析師之間，關於AI泡沫的討論日益增多，所有目光都集中在產業風向球輝達將如何應對這些疑慮。

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）在財報電話會議上表示：「市場上有很多關於AI泡沫的討論。」

「從我們的角度來看，我們看到的是截然不同的情況。」

黃仁勳解釋，全球企業正從依賴中央處理器（CPU）的傳統運算機器和軟體，轉向需要輝達專精的繪圖處理器（GPU）的AI注入系統。

黃仁勳還提到，軟體程式正迅速適應AI時代，以及AI「代理人」的趨勢，這些代理人能夠獨立處理電腦工作。

黃仁勳說：「輝達之所以被選中，是因為我們獨特的架構能夠在AI的每個階段，實現所有這3種轉變。」