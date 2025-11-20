Trip.com酒店減$500、機票減$200
駁AI泡沫說 黃仁勳：AI是轉捩點將滲透實體世界
（法新社舊金山19日電） 人工智慧（AI）晶片需求強勁，輝達（Nvidia）股價今天上漲，因公司季度財報優於市場預期。
在華爾街分析師之間，關於AI泡沫的討論日益增多，所有目光都集中在產業風向球輝達將如何應對這些疑慮。
輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）在財報電話會議上表示：「市場上有很多關於AI泡沫的討論。」
「從我們的角度來看，我們看到的是截然不同的情況。」
黃仁勳解釋，全球企業正從依賴中央處理器（CPU）的傳統運算機器和軟體，轉向需要輝達專精的繪圖處理器（GPU）的AI注入系統。
黃仁勳還提到，軟體程式正迅速適應AI時代，以及AI「代理人」的趨勢，這些代理人能夠獨立處理電腦工作。
黃仁勳說：「輝達之所以被選中，是因為我們獨特的架構能夠在AI的每個階段，實現所有這3種轉變。」
其他人也在看
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 23 小時前
陳煒奪50萬大獎平分 譚俊彥疑痛失大獎網友戥唔抵
【on.cc東網專訊】藝人陳煒於昨晚（19日）舉行的《萬千星輝賀台慶2025》中贏得「50萬免找數簽帳額」台慶壓軸大獎，跟23位投了她票的藝員平分獎品。陳煒受訪時笑言因想分散投資，故將自己手中一票投給汪明荃，沒想過自己卻幸運兒，表示票投給她的包括有蔡國威、張文慈東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 1 天前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 4 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
屯門容龍居四房套連車位6球沽 呎價6千創新低 平過居屋！
二手市場交投轉旺，有業主減價加速去貨。屯門容龍居一伙四房套，近期以618萬元連車位沽出，呎價僅6,371元，創屋苑近九年新低，平過同區居屋。更多消息：上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋居屋王呎價破萬貴過藍籌屋苑！凱樂苑一房綠表價428萬 逆市升7成上述單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，採四房三浴室間隔，早前叫價660萬元連車位放盤，獲用家議價42萬後以618萬元連車位承接，呎價6,371元。據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入單位，持貨28年，賬面獲利36萬元，期內升值6%。參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的成交呎價較同區居屋更低。容龍居位於小欖青霞里9號，由隆豐國際發展，於1991年11月開始落成，由4座樓宇組成，共有192個單位。根據28Hse網站資料，容龍居目前共7個4房放盤，叫價由660萬至760萬元。 延伸閱讀: 龍門居 容龍居 凱樂苑 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 5 小時前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 23 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 10 小時前
阿摩廉：班主一番話令曼聯轉勢
【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。now.com 體育 ・ 6 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 1 天前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 4 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前