駐天津主任鄭震生獲升級住套房坐私人艙室 曾國衞：正了解事件(何嘉駿報道)

【Now新聞台】新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，在社交平台分享獲免費升級酒店套房。政制及內地事務局回應指，仍在了解事件，若發現任何違法違規，會嚴肅跟進。

天津市政府周二舉行港澳工作聯席會議，新上任的特區駐天津聯絡處主任鄭震生亦有出席。同日，他被揭發曾經在社交網站分享入住天津酒店的片段，自稱獲免費升級至套房，房間有水晶吊燈。

政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會會議後被追問事件。

曾國衞：「我們正在了解事件，我們稍後時間，有何情況，再跟大家公布，好嗎？(受款待觀感上會否不好？)謝謝。」

鄭震生到天津之前是駐福建聯絡處主任，去年5月他亦曾經在社交網站自稱獲噴射飛航高層朋友安排，乘坐私人艙室去澳門，目前有關帖文已被刪除。有議員關注當中有無涉及潛在利益衝突。

立法會議員(選舉委員會)吳傑莊：「我覺得任何公務員或公職人員，如果接受一些款待，當時他可能是跟從守則，並非跟利益衝突有關，但觀感上可能讓市民感覺不太合適。每人都有自由去發布自己的『朋友圈』、社交網絡，想分享自己去哪兒用餐、娛樂，這些也是人之常情，但如何是讓人感覺跟自己公職有關的，我覺得要非常小心。」

政制局回覆查詢指，表示駐京辦已提醒有關人員在網上分享生活時，應注意公眾觀感，又透露鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘於特區政府，他在天津的住宿費用是由他自行承擔，獲升級是因為他本身是有關酒店集團的高級會員，當中不涉及公帑開支；至於有關去澳門的事件就仍然了解中，若發現任何違法違規情況，會嚴肅跟進。

