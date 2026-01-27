駐天津聯絡處處長炒魷 當局：有提醒公僕用社交平台要注重觀感

【on.cc東網專訊】特區政府駐天津聯絡處前主任鄭震生早前在社交平台，分享入住酒店及乘坐噴射飛航受款待，及後被即時解僱。公務員事務局長楊何蓓茵今日(27日)在立法會一個事務委員上指有提醒公務員，特別是高級公務員，在社交媒體分享私生活或喜好，需要注意觀感問題。

會上有議員關注現時多達九成九的公務員都獲發增薪點，擔心失去鼓勵作用。楊何蓓茵指公務員要有合格以上表現才可獲發增薪點，但強調增薪點制度與私營機構花紅不同，毋須好像私營機構要公司業績好才可派發，當局會在上半年內到立法會交代強化評核機制的做法。

議員莊豪鋒提及政府採購樽裝水事件，有意見指部門首長是「不知者何罪」，關注新的部門首長責任制如何解決。楊何蓓茵指過往可能制度未盡完善，其中在樽裝水事件有公務員未能察覺需要匯報，希望透過部門首長責任制做好層級管理，要求部門定期向上級匯報，部門首長亦需對下屬工作作出查核和做好培訓。

