駐天津辦主任獲款待坐私人船艙惹議｜新世界傳加快出售資產保現金流｜蔡卓妍疑與健身教練同居試婚｜1 月 21 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 21 日星期三。受到冬季季候風及廣闊雲帶影響，明日本港天氣持續寒冷，早晚市區最低氣溫只有約 11 度，新界地區會再低兩三度，日間最高氣溫約 14 度。大家出門記得穿上足夠禦寒衣物。

【今日重點新聞】

港府駐天津辦主任鄭震生自爆去年獲款待坐私人船艙 政制局：如有任何違法違規會嚴肅跟進

【Yahoo 新聞】新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，近日因在社交平台 Threads 分享奢華待遇引發爭議。鄭震生發帖表示，日前前往天津履新入住麗思卡爾頓酒店時，獲免費升級至套房。此外，他去年 5 月曾發文感謝噴射飛航高層「摯友 Alan 先生」，為其港澳航程安排私人艙室。政制及內地事務局回應指，鄭是按「退休後服務合約計劃」受聘，酒店升級是由於其高級會員身份，且由個人承擔費用；至於去年的私人船艙事件，當局正了解中，若發現違規將嚴肅處理。目前鄭震生的社交帳號已無法瀏覽。

鄭震生往天津前，曾經為港府駐福建聯絡處主任。

渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議 據了解事主已返廣西南寧 警方嘗試相約錄口供

【Yahoo 新聞】 1 月 18 日舉行的渣打香港馬拉松發生爭議事件。一名全馬男跑手被拍到將嬰兒揹在胸前參賽，號碼布更扣在嬰兒上衣，引發虐兒質疑。據悉該跑手為內地人，賽後已返回廣西南寧。警方西九龍總區虐兒案件調查組已接手跟進，並致電聯絡事主，嘗試相約其返港錄取口供。大會競賽規則嚴禁帶同嬰兒進入賽道，當日工作人員已即時要求該跑手離開，紀錄顯示他並未完成全馬賽事。

28 歲女外傭涉虐兒被捕 4 個月大男嬰危殆疑患嬰兒搖晃症 16 個月大兄長亦有瘀傷

【Yahoo 新聞】上水蕉徑村發生嚴重虐兒案。一名 4 個月大男嬰因腦部及眼底出血，情況危殆，現於威爾斯親王醫院深切治療部留醫，疑似患有「嬰兒搖晃症候群」。警方調查發現，男嬰及其 16 個月大的兄長身上均有瘀傷。翻查閉路電視後，警方於今日拘捕一名 28 歲外籍家庭傭工，涉嫌對所看管兒童虐待或忽略；同屋另一名 45 歲外傭亦正接受調查。

男嬰需要插喉治療，頭部有兩處標記，疑似為受傷位置。

【今日重點財經新聞】

傳新世界加緊 6 月底前出售資產以創造正現金流

【AASTOCKS】《彭博》引述消息指，新世界發展（0017.HK）在近期投資者會議中透露，集團正加速在 6 月底前出售至少一項資產，以達成今財年產生正現金流的目標。投資者預計其資金缺口可能超過 80 億元。市場盛傳潛在出售項目包括瑰麗酒店集團，以及位於深圳、上海、杭州的 K11 地標項目。新世界今日股價受壓，跌 4.55% 收報 9.45 元。

格陵蘭風波引爆美元賣壓 巴克萊反指真正風險在歐洲與歐元

【鉅亨網】美國總統特朗普威脅對歐洲祭出關稅，並強化收購格陵蘭的行動，導致市場出現「拋售美國」情緒，美元指數周二下跌 0.8%。然而巴克萊分析師警告，若美歐關係崩解導致美國退出北約，對出口導向的歐洲國家（如德國）傷害更大，歐元面臨的長期風險恐高於美元。德意志銀行則指出，歐洲持有約 8 兆美元的美國資產，具備一定的資本抗衡能力。

美國超市 Trader Joe's 環保袋炒至 39 萬天價

【AASTOCKS】美國連鎖超市 Trader Joe's 的一款帆布環保袋在全球掀起瘋狂熱潮。這款原價僅 5 美元（約 39 港元）的商品，近日在二手市場竟被炒至 5 萬美元（約 39 萬港元）的天價。由於該超市業務集中於美國，在英、日、韓等地均無分店，令環保袋成為稀缺品。有消費者認為揹此袋代表「見多識廣」，更有海外亞裔將其視為回鄉探親的「指定手信」，甚至有人不惜在烈日下排隊兩小時只為購買迷你版。

【今日重點娛樂新聞】

蔡卓妍與健身教練 Elvis 譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚

【Yahoo 娛樂圈】現年 43 歲的蔡卓妍（阿Sa）去年認愛小 10 歲的健身教練林俊賢（Elvis）。近日有報道指二人疑似已展開同居生活，Elvis 下班後被發現返回阿Sa位於東半山的億元豪宅。據悉兩人以結婚為目標交往，阿Sa近期更減少工作，留港化身賢妻打理家務，與男友「煮飯仔」享受二人世界。

雖然阿Sa較Elvis年長10歲，但兩人外型仍很合襯。（IG@elvischunyinlam、IG@choisaaaa）

李龍基出示文件反駁未離婚傳聞 想娶王青霞擺烏龍冇拎「寡佬證」

【Yahoo 娛樂圈】 75 歲李龍基與王青霞分手後仍風波不斷。針對網民質疑他與第二任妻子尚未離婚，基哥今日主動展示 2019 年的法院離婚證明書，澄清真名為「李洪基」而非傳聞中的「李浩基」。他強調當年離婚是「淨身出戶」以澄清大話基之嫌。至於先前未與王青霞完婚，是因為辦理手續時未準備好俗稱「寡佬證」的單身證明，純屬擺烏龍。

38 歲童顏糖妹公開雪卵全過程 單身多年如買「生育保險」 閨蜜王敏奕幫手打針

【Yahoo 娛樂圈】歌手糖妹（黃山怡）日前在 YouTube 頻道紀錄雪卵過程。 38 歲的她形容這是送給自己的「生育保險」。糖妹透露整個療程花費約 3.5 萬至 4.2 萬港元，最終成功取出 37 顆高品質熟卵。影片中更邀得閨蜜王敏奕協助在肚皮打「剎車針」，兩人互動惹笑，王敏奕更被大讚手勢專業。