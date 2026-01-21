駐天津辦主任鄭震生獲款待坐私人船艙 政制局指涉違防賄條例 已轉介執法部門及即時終止合約︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台分享自己獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室，引起社會熱議。政制及內地事務局今日（21 日）表示，已決定即時終止其合約。

局方稱，進一步調查，認為鄭先生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。

鄭震生近日在Threads 發帖文，表示入住天津麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）時「幸運獲免費升級至套房」，感到開心。去年年中，鄭又表示獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室。鄭震生的 Threads 目前已經無法瀏覽。

周二於天津履新

早前擔任特區政府駐福建聯絡處主任的鄭震生，今個星期一（19 日）在 Threads 發文，提到自己從香港飛到天津，將會出任駐天津辦主任一職，「期待萬分」。到埗之後，鄭就發另一個帖文，表示自己已經平安入住天津麗思卡爾頓酒店，獲升級至套房，之後會立刻聯絡地產代理尋找租盤安頓。鄭震生沒有交代自己酒店方面升級套房的原因。

噴射飛航私人艙最貴 3,310 元

至於在去年 5 月 16 日，鄭震生就在 Threads 分享一張自拍，背景所見應為船艙。鄭震生當時說，「承蒙摯友 Alan 先生厚誼 － 他身為噴射飛航 (Turbojet) 高管，特為我的港澳航程安排私人艙室。此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」，交代了他獲接待的情況。