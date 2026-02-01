駐委首席外交官杜古抵達卡拉卡斯 美委關係升溫

（法新社卡拉卡斯31日電） 美國駐委內瑞拉外交使團新任團長今天抵達委內瑞拉，受到委國外交部長熱烈歡迎。此前，美軍突襲推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，兩國關係逐漸升溫。

美國駐委內瑞拉首席外交官杜古（Laura Dogu）今天抵達卡拉卡斯，這是兩國自2019年斷交後關係回溫的里程碑。

杜古在美國駐委內瑞拉大使館的X帳號以西班牙文表示，「我剛抵達委內瑞拉，我的團隊和我已準備投入工作。」杜古同時還附上她下飛機的照片。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在委國首都卡拉卡斯（Caracas）接待杜古並表示，杜古此行旨在「就雙邊共同利益事項建立路線圖」，並「透過外交對話、以相互理解和國際法為基礎，解決現存分歧」。

這顯示在委內瑞拉總統馬杜洛遭美國以軍事行動強行帶走後，雙方關係正逐漸好轉。

美國先前已派出一支使團評估位於卡拉卡斯的大使館，過去6年，這個館所大部分時間都處於閒置。

2019年，在美國和其他主要國家認定委國大選有缺陷，馬杜洛不具合法性之後，大使館隨即關閉，馬杜洛隨後也斷絕與美國的外交關係。

美國總統川普表示他現在正治理委內瑞拉，並允許馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任臨時總統，只要她遵循華盛頓的路線，特別是讓美國獲取委內瑞拉龐大的石油儲量。

羅德里格斯此後表示，她尋求與美國邁向「平衡且相互尊重的國際關係」。