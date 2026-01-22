駐津聯絡處主任鄭震生被即時解僱，議員指清廉正直是市民所期望。

駐天津聯絡處主任鄭震生指他涉嫌違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定，政府即時將他解僱。立法會選委界議員陳祖光今早(22日)在商台節目指，清廉及正直是市民對公務員的期望，在《防止賄賂條例》下，公務員應該拒絕款待，對個人操守應有嚴格紀律，在社交媒體分享生活時亦要小心處理，認為政府有清晰行動即時解僱是好事。華員會秘書長蔡冠龍亦表示，在社會低氣壓下，高度炫耀接受特權，容易觸發市民情緒，影響政府聲譽，認為當局即時終止合約是適合做法。

事件影響政府聲譽 必須嚴懲

立法會選委會界別議員林琳稱，支持政府今次迅速將涉事人員革職，實踐政府賞罰分明的問責精神，認為鄭震生的有關行為極不恰當，難免讓外界認為與商界有不恰當的聯繫，事件已影響政府聲譽，必須嚴懲。她期望所有公務員及合約員工高度警剔個人操守，不應作出任何影響政府聲譽甚至涉嫌違犯法例的事情。



廣告 廣告

林琳表示，事件已影響政府聲譽 必須嚴懲。(資料圖片)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005558/駐津聯絡處主任鄭震生被即時解僱-議員指清廉正直是市民所期望?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral