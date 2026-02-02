駐港公署與律政司安排香港法律界青年到國際組織借調任職

【Now新聞台】外交部駐港公署與律政司合辦第二屆「帶路行」活動，以及介紹香港法律界青年前往國際組織借調任職。

外交部駐港公署副特派員張長偉，以及律政司司長林定國出席活動宣介會。活動去年有16位法律界青年到訪北京以及新疆5日進行交流，今年將會前往雲南及老撾，了解一帶一路倡議的最新發展，有機會到海牙國際私法會議總部及國際調解院等機構工作。

張長偉致辭指，香港青年人有中外法治文明交流的優勢，能展示香港魅力及聲音。

廣告 廣告

外交部駐港公署副特派員張長偉：「青年人既可以展現可信、可愛、可敬的中國形象，說好一國兩制在香港的成功故事，也能夠將國際社會法治建設、社會治理等方面先進理念與良好實踐，帶回香港、服務國家。十五五時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎，全面發力的關鍵時期，希望各位青年人把握歷史的機遇，將個人專業所長與國家的發展大局緊密結合。」

#要聞