駐港國安公署：針對火災及選舉的假信息和抹黑 依法約談外國媒體負責人

【Now新聞台】駐港國安公署指，依據香港國安法規定，就宏福苑火災及立法會選舉的虛假信息及炒作抹黑，約談部分在港的外國新聞機構負責人及記者。

公署指，近期有外國媒體報道罔顧事實，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，破壞香港當前共克時艱的氛圍，沒有體恤災民痛苦和感受，誤導國際社會認知。

公署對此表示嚴重關切，強調新聞自由與遵守法律並行不悖，任何媒體不得藉新聞自由干涉中國內政及香港事務，所有在港外國新聞社負責人及記者須遵守各項法律，希望他們秉持職業操守，好自為之，不可觸碰法律紅線。

公署又指，對所有反中亂港分子以災亂港行徑絕不姑息，勿謂言之不預，會嚴格依法辦事，一如既往密切關注媒體報道。

