178帥氣男神駒木根葵汰！ 從高中網紅到戰隊英雄之旅！

外型優勢超吸睛！178公分長腿加陽光笑容的魅力攻勢

駒木根葵汰的外貌，絕對是讓粉絲一眼就淪陷的類型！身高178公分，股下長達85.8公分，這種修長比例在鏡頭前特別搶眼，無論是走秀還是拍戲，都能輕鬆撐起畫面。

他的頭圍只有56公分，給人一種精緻小臉的感覺，搭配那種陽光燦爛的笑容，簡直像夏日海灘上的清涼飲料，爽快又提神。雖然沒有公開詳細三圍，但他那從小練空手養成的結實體態，

總在動作戲中大顯身手。想像他揮拳或奔跑的模樣，那種動靜皆宜的氣質，讓人忍不住想多看幾眼。他的保養秘訣？

或許是那份天生樂觀，讓外在永遠保持在最佳檔次，無論是休閒裝還是正裝，都像量身訂做般合身。

才藝滿點有梗！從廚房高手到音樂發燒友的私下多面相

駒木根葵汰的個人興趣，簡直是生活達人的範本，讓人羨慕他怎麼能玩得這麼多采多姿。他從小練空手，特技包括空手、籃球和打鼓，這些運動讓他保持活力十足，偶爾在節目上秀一手，

總能逗樂觀眾。興趣方面，他愛看電影，常常沉浸在故事世界裡；攝影是他的另一大樂趣，喜歡捕捉日常小景；料理則是他的強項，從簡單便當到精緻菜餚，都能上手。

還熱衷收集黑膠唱片、閱讀書籍和旅行探索，像是把生活當成一場無盡的冒險。他討厭的東西？或許是無聊的日子，因為他的日常總是充滿新意。

這種多才多藝的個性，像是一盒混裝糖果，每一口都帶來不同驚喜，讓粉絲覺得他不只是偶像，更是可親的夥伴。

作品接力不斷檔！從戰隊主角到愛情劇男神的銀幕進擊

駒木根葵汰的演藝生涯，像是一輛高速列車，從起步就加速前進。2021年，他主演電視朝日超級戰隊系列《機界戰隊ゼンカイジャー》，飾演主角五色田介人／ゼンカイザー，

這部作品讓他一夜爆紅，還延伸到次作《暴太郎戰隊ドンブラザーズ》繼續客串。2023年，他首度在黃金檔連續劇《星降る夜に》擔任固定角色，與吉高由里子合作，展現細膩演技。

同年主演《天狗の台所》系列和《この秋、僕は恋をした》，2024年則在熱門BL劇《25時、赤坂で》挑戰主角，證明他的戲路寬廣。

電影方面，有《映画ネメシス 黄金螺旋の謎》（2023），還有近期ドラマ《私たちが恋する理由》（2024）、《やぶさかではございません》（2025）和

《替え玉ブラヴォー！》中飾演岩渕光生。這些角色從英雄到戀人，總能注入新鮮能量，讓觀眾看得津津有味。

網路人氣旺盛！X與IG粉絲破百萬的線上互動熱

在虛擬世界，駒木根葵汰的影響力像野火般蔓延！他的X帳號@kiita130擁有超過12.1萬追隨者，常常分享工作心得、日常趣事或節目預告，像是最近的舞台劇宣傳或旅行分享，

總能引發熱烈討論。Instagram @kiita_0130 則有20.8萬粉絲，Bio中強調他的多重身份，從演員到模特兒，貼文包括帥氣寫真、料理成果或粉絲互動，讓人感覺像在瀏覽朋友圈。

他還有YouTube頻道「きいたチャンネル 駒木根葵汰 official Channel」，訂閱數達2.88萬，內容從挑戰影片到幕後花絮，

像是《機界戰隊ゼンカイジャー》舞台挨拶或有趣的食物驗證，觀看次數輕鬆破萬。這種親民的分享方式，像是一場不間斷的線上派對，總能讓粉絲黏在螢幕前。

哎，聊起駒木根葵汰這位178公分男神，小編覺得他的人生簡直是勵志教科書，從意外出道到多線並進，每一步都走得有聲有色。

如果你還沒追他的劇或社群，趕緊動起來吧，保證從第一眼就停不下來。他的魅力不只在外表，更在於那份真摯與多變，值得大家多多關注～

